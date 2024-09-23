İzmir'de 24 Eylül Salı günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193971
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3194298
ALİAĞA / İZMİR
Mimar Sinan ( 2620/1 Mustafa Kemal Atatürk Cd. Muammer Aksoy Cd. Mithat Paşa Cd. Mevlana Sk. Kazım Dirik Cd. HATUNDERE Hasan Tahsin Cd. 613. Sk. 608/1. Sk. 605/1. Sk. 29 Ekim Cumhuriyet Cd. 2625. Sk. 2624. Sk. 2622. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. 2618. Sk. 2617. Sk. 2616. Sk. 2615. Sk. 2614. Sk. 2612. Sk. 2611. Sk. 2610. Sk. 2609/1. Sk. 2609. Sk. 2608. Sk. 2607. Sk. 2606. Sk. 2605. Sk. 2604. Sk. 2603. Sk. 2602. Sk. 2601. Sk. 2624 2624/1 2625/1 Yavuz Selim Cd. )
B. Hayrettin Paşa ( 217. Sk. 208. Sk. 2202 2204/1 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2209. Sk. 2210. Sk. 2213. Sk. 2212. Sk. 2211. Sk. 2206. Sk. 2205. Sk. 2204. Sk. 2203. Sk. 2200/1. Sk. 2200. Sk. 2201 Zeynel Yavuz Cd. Talat Bilgin Cd. Sanayi Bölgesi Cd. Fevzi Çakmak Cd. 2227. Sk. 2226. Sk. 2225. Sk. 2224. Sk. 2223. Sk. 2222. Sk. 2220. Sk. 2219. Sk. 2218. Sk. 2216. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. )
Fatih ( 2428 Yazar Namık Kemal Cd. Nurettin Bayrav Cd. Necmi Pehlivan Cd. M. Sevindik Cd. Gençlik Cd. 419. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 2452. Sk. 2429 2427/1. Sk. 2427. Sk. 2426. Sk. 2425 2424. Sk. 2423. Sk. 2422. Sk. 2421. Sk. 2420. Sk. 2419. Sk. 2418. Sk. 2417. Sk. 2416. Sk. 2415. Sk. 2410. Sk. 2409. Sk. 2405/1. Sk. 2404. Sk. 2402/1. Sk. 2402. Sk. 2401. Sk. 2406/1 2419 ŞEHİT SAMET KIRCALI 2421 )
BALÇOVA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3193523
Onur ( Atlas Ateş Sk. Ata Cd. Ata Ardıç Sk. Amber Sk. Amber Akasya Sk. Çiğdem Sk. Çiçek Sk. Çitlenbik Sk. Zümrüt Sk. Zambak Sümbül Sk. Söğüt Sk. Selluka Sk. Sarmaşık Cd. Salkım Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Levent Sk. Köknar Sk. Köknar Kent Sk. Gürgen Sk. Gül Sk. Elmalı Sk. Dicle Sk. Dalya Sk. Dalya Ceyhan Sk. Begonya Sk. Atlas Sk. )
Korutürk ( Özlem Sk. Özkan Sk. Çamlık Sk. Zambak Sk. Yonca Sk. Yasemin Sk. Yaprak Sk. Sedir Sk. Palmiye Sk. Ortanca Sk. Nilüfer Sk. Mithatpaşa Cd. Mimoza Sk. Jale Sk. Funda Sk. Eğitmen Sk. Ekin Sk. Dilan Sk. )
Fevzi Çakmak ( Sakarya Cengiz Topel Sk. )
Eğitim ( Şevket Dağ Sk. Şair Nedim Sk. RAKIM ELKUTLU Orhan Veli Sk. Menekşe Sk. Köroğlu Sk. Ertuğrul Gazi Sk. Dumlupınar Sk. Mithatpaşa )
Çetin Emeç ( Fevzi Cakmak Sk. )
Bahçelerarası ( IŞIL )
Teleferik ( Kavaklıdere Sk. Karakulak Malkoçosman Sk. Mustafa Kemal Paşa Sk. Sakarya Cd. İsmail Enver Paşa Sk. Enver Paşa Sk. Fatma Kadın Sk. Kardelen Sk. )
BERGAMA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194171
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
Katrancı
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194172
BERGAMA / İZMİR
Karalar
BORNOVA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 20:00
Kesinti ID : 3194106
Çamkule
Egemenlik
Gökdere ( Gökdere Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 10:30
Kesinti ID : 3194096
Alaçatı ( 12113/7 7152. Sk. 12113/8 2028. Sk. Serinler Çiftliği 12113 Yol 12113/1 )
ÇİĞLİ / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3194028
Küçük Çiğli ( 1671. Sk. 8008. Sk. 8008/1. Sk. 8700. Sk. 8708/1. Sk. Anadolu Cd. )
Yeni Mahalle ( 8003. Sk. 8004. Sk. 8005. Sk. 8007. Sk. 8003/1 8006. Sk. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194152
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8104. Sk. 8109/2 8109/1. Sk. 8102. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6779. Sk. Cemil Meriç Blv. 6779/5 6779/6 )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194153
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8090/1. Sk. 8090. Sk. 8109. Sk. 8104. Sk. 8103. Sk. 8102. Sk. 8090/2. Sk. 8099. Sk. 8100. Sk. 8101. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3193391
Bademli ( Bademli 39 )
FOÇA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194103
Fevzipaşa
GÜZELBAHÇE / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194076
Mustafa Kemal Paşa ( 2289. Sk. 2291. Sk. 2293. Sk. 2295. Sk. 2368. Sk. 2372. Sk. 2374. Sk. 2378. Sk. 2364. Sk. 2307. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak 2301. Sk. 2303. Sk. 2285. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3194120
Halilbeyli ( Gülüm Göçmen Sk. Eski İzmir Cd. Eski İzmir Onur Kırım Onur Sk. Orkide Sk. Ortanca Pamuk Sokak Salkım Ergen Sk. Doğu Sk. Derinkuyu Sk. 1. Çk. Derinkuyu Dedelik Sk. Camialtı Sk. Camialtı Buket Sk. Begonya Sokak Begonya 85. Yıl Cumhuriyet Cd. Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Nilüfer Sk. Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kasımpatı Sk. Hercai Sk. Hanımeli Sk. Hacı Sokak Hacı Güney Sk. Günebakan Gülüm Sk. )
KİRAZ / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3194085
Mavidere ( Kozağaç )
Sırımlı ( Sırımlı DEĞİRMEN DERESİ GÖÇMEN )
KONAK / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3194033
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1480. Sk. 1479. Sk. 1469. Sk. )
MENDERES / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194003
Ahmetbeyli ( ÖZDERE İZMİR 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4030. Sk. 4031. Sk. 4032. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. 4048 sk 4030 SK 4030 4029 Claros bulvarı 4022. Sk. 4021. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. 4024. Sk. Sahil Yolu Cd. 4023 4036. Sk. 4036/1. Sk. 4037. Sk. 4039. Sk. 4040. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4045. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4048. Sk. 4048/1. Sk. 4049. Sk. 4050. Sk. 4051. Sk. 4052. Sk. 4054. Sk. 4055. Sk. 4056. Sk. 4058. Sk. 4059. Sk. 4060. Sk. 4062. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. )
Çile ( Dedealtı Sk. )
MENEMEN / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193423
30 Ağustos ( 7216 7217 7201. Sk. 7203. Sk. 7207. Sk. 7213 3. Cd. 4. Cd. Site İci Yolu 7207 7216. Sk. 7214. Sk. 7215. Sk. 7112. Sk. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193533
MENEMEN / İZMİR
Haykıran ( 804. Sk. 803. Sk. 802. Sk. 801. Sk. 800/2. Sk. 800/1. Sk. 800. Sk. 800. Cd. 826 818 800 805. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 813. Sk. 813/1. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 819. Sk. 821. Sk. 900. Sk. Gazi Atatürk Cad. Sarıkaya Mevki Yolu Yol İc Sokak İc Yol )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193971
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( 6122. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 6131 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3194282
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3194298
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( HATUNDERE 6127 6102. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193993
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3194005
Tepecik ( 1006 Sk. 36 1080 akarca caddesi 1054 1546 1001. Sk. 1002. Sk. 1003 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1022. Sk. 1025. Sk. 1033. Sk. 1043. Sk. 1044/1. Sk. 1044/2. Sk. 1045. Sk. 1047 1049. Sk. 1050 1051 Sk. 1051. Sk. 1052 1052. Sk. 1053. Sk. 1053/1. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1058. Sk. 1059 Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1062 1064. Sk. 1066. Sk. 1068. Sk. 1070. Sk. 1072. Sk. 1074. Sk. 1076. Sk. 1078 Sk. 1078. Sk. 1080 Sk. 1512. Sk. 1528 Sk. 1538/1 Sk. 1538/2 1539 1539 Sk. 1548 Sk. KUŞADASI Ladin Sk. Metekent Sitesi Palmiye Sk. Zümrüt Evler Çınar Sk. İncirli Sk. İzmirliler Cd. 1053/1 1059 )
Hıdırlık ( 2102 Sk. 2102. Sk. 2102/1. Sk. 2102/2. Sk. 2102/3. Sk. 2102/4. Sk. 2102/5 Sk. 2104. Sk. 2104/1. Sk. 2104/2. Sk. 2106. Sk. 2106/10. Sk. 2106/12. Sk. 2106/14. Sk. 2106/16. Sk. 2106/18 Sk. 2106/19 Sk. 2106/20 2106/3. Sk. 2106/5. Sk. 2106/6. Sk. 2106/8. Sk. 2108. Sk. 2108/1. Sk. AKARCA Pembe Evler Sitesi Site Yolu Tuzla Cd. )
Sığacık ( 125/6 137/14 139/20 139/24 137/22 137/20 125 Sk. 125/1 Sk. 125/10 125/2 Sk. 125/3 Sk. 125/8 1258/2 Sk. 127. Sk. 137. Sk. 137/10 Sk. 137/12. Sk. 137/14. Sk. 137/16 Sk. 137/17 137/17 Sk. 137/18. Sk. 137/19 Sk. 137/2. Sk. 137/20 Sk. 137/21 137/23 137/23. Sk. 137/36. Sk. 137/4. Sk. 137/5 137/6. Sk. 137/7. Sk. 137/8. Sk. 137/9. Sk. 138. Sk. 138/1. Sk. 138/2 Sk. 138/3 Sk. 138/3 Sk. 138/5 Sk. 138/5. Sk. 138/7 Sk. 138/9 Sk. Akkum Cd. ESKİ SIĞACIK YOLU Liman Cd. SIĞACIK )
TİRE / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191997
Kürdüllü ( kurdullu mah. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192744
TİRE / İZMİR
Eskioba ( Eskioba Köyü İç Yolu Eskioba Köyü )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192747
TİRE / İZMİR
Alacalı
Eskioba ( ESKIOBA KUME EVLERİ Eskioba Köyü Eskioba Köyü İç Yolu )
TORBALI / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3193889
Kuşçuburun
URLA / İZMİR
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193331
Kuşçular ( 8077/1 8046/1. Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. KUŞÇULAR 8046 8084 8085 8083 8032 8032/3 8032/4 8032/2 8022 8020 8026. Sk. 8020/1 8076/3 8028. Sk. )
Planlandı
24Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3194072
URLA / İZMİR
Yaka ( GÖKÇEN Şehit Kemal Sk. YEŞİLTEPE SIRA DEĞİRMENLER SÜMER KARAALAN IŞIK Ilgaz Sk. GÜR GÜL Dikmen Sk. AVCILAR 2.ÇAY )