Bayburt’ta gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı iki terörist yakalandı. Operasyon kapsamında, Murat Karayılan ile fotoğrafları bulunan "Ararat Çiya" kod adlı teröristle birlikte bir diğer terörist de gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve örgüt mensuplarını yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde, örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ile Süleyman Şahin’in fotoğrafları tespit edilen Y.Y. ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan S.Y. yakalandı.

Teröristler cezaevine gönderildi

Ayrıca, terör örgütü üyesi Y.Y. ile aynı ikamette bulunan A.Y. ve farklı bir adreste bulunan M.Y. isimli şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan sorgulamalar sonrasında, Y.Y. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.