İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarından arananlara yönelik gerçekleştirilen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

1 kişinin 10 yıldır arandığı tespit edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde il emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda 46 kişi gözaltına alınırken, aralarındaki 38 kişinin 5 yıla kadar, 7 kişinin 5-10 yıl arası, 1 kişinin ise 10 yıldan fazla süredir arandığı tespit edildi.

Mücadele devam edecek mesajı

Operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Ailelerimizin huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.