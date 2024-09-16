Karabağlar Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Kavacık Üzüm Festivali, kapalı hava koşullarına rağmen büyük ilgi gördü. Kavacık Köyü, festivale akın eden İzmirlilerle dolup taşarken, düzenlenen etkinlikler halkı keyifli anlarla buluşturdu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Kavacık üzümü ve köyümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek festivale olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Renkli etkinlikler Köy Meydanı'nı şenlendirdi

Festivalin ikinci gününde, Kavacık Köy Meydanı ve çevresi, yöresel ürünlerin satıldığı stantlarla şenlendi. Misafirler, köyde yetişen üzümler başta olmak üzere birçok yerel ürünü satın alma fırsatı buldu. Ayrıca Karabağlar Belediyesi Semt Merkezi kadınlarının açtığı stantlar da büyük ilgi gördü.

Başkan Kınay stantları gezerken halkla buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, festivalin son gününde stantları tek tek gezerek üreticilere hayırlı işler diledi. Havanın kapalı olmasına rağmen katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Kınay, "Kavacık Köyü'nün ve üzümünün tanıtımını daha da genişleteceğiz" dedi.

Meryem Düzgünkaya belgeseli duygusal anlar yaşattı

Festivalde, Kavacık Köyü'nün engelli ressamı Meryem Düzgünkaya’nın hayatını konu alan belgeselin gösterimi yapıldı. Başkan Kınay'ın da izlediği bu özel belgesel, sanatçının terzilikten resme uzanan ilham verici hikâyesini gözler önüne serdi. Başkan Kınay, belgesel sonrası yaptığı konuşmada, "Meryem Hanım, mücadele ve azmin en güzel örneğidir. Onun hikâyesi yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ilham olacak" diyerek sanatçıyı onurlandırdı.

Çocuklar için eğlenceli yarışmalar

Festivalin ikinci gününde, Karabağlar Belediyesi spor okulları ve köyde yaşayan çocuklar arasında düzenlenen futbol maçları coşkulu anlara sahne oldu. Başkan Kınay, çocukların yarışmalarına katılarak onlara madalya, forma ve şapka hediye etti. Ayrıca, Çocuk Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen animasyonlar, canlı heykeller ve hint kınası atölyesi, miniklerin büyük ilgisini topladı.

Finalde Sedat Yüce coşturdu

Festivalin kapanışında sahne alan İzmirli sanatçı Sedat Yüce, hareketli şarkılarıyla festival katılımcılarını coşturdu. Konserin sonunda Başkan Kınay, Sedat Yüce ve orkestrasına fidan sertifikası ve üzüm hediye etti. Festival, İzmir Marşı ile son buldu.