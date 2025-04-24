24 Nisan 2025'te Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi dev markalarda dikkat çeken indirim fırsatları başladı. Detaylara göz atın.

Günün fırsatları: 24 Nisan 2025 indirimleri başladı!

Nisan ayının son haftasında tüketicileri cazip kampanyalar bekliyor. Moda, ev dekorasyonu, teknoloji ve kişisel bakım kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar, önde gelen e-ticaret platformlarında öne çıktı.

Amazon.com.tr, Hepsiburada ve Trendyol gibi platformlarda 24 Nisan 2025'e özel kampanyalar kullanıcılarla buluştu. Prime üyelik avantajları, sepette ek indirimler ve özel kuponlar bu fırsatlar arasında yer alıyor.

Amazon.com.tr kampanyaları

Amazon Prime üyelerine özel birçok kategoride indirim fırsatı sunuluyor. Henüz Prime üyesi olmayan kullanıcılar, avantajlı alışveriş deneyimi için üyelik oluşturabiliyor.

Dikkat çeken Amazon fırsatları:

Seçili çocuk kitaplarında 2. ürüne %50 indirim

Moda ve spor kategorilerinde ek indirimler

Yapı market ürünlerinde özel fiyatlar

Bütçe dostu ürünlerde kampanyalar

Dış bağlantı: Amazon kampanyalarına ulaşmak için buraya tıklayın

Trendyol kampanyaları

Trendyol, 24 Nisan itibarıyla birçok markada büyük indirimleri kullanıcılarla buluşturdu.

Öne çıkan markalar ve kampanyalar:

Mai Collection: %50’ye varan indirim

Züber: Festival fırsatları

Paşa Kuruyemiş: 2. ürün 1 TL

MAC: Tüm ürünlerde %10 kupon indirimi

Evonox: 2. ürün 1 TL

Kiperin: 3 al 2 öde

Nivea: 900 TL’ye 150 TL indirim

Hepsiburada kampanyaları

Hepsiburada, özellikle kozmetik ve çocuk kategorilerinde dikkat çeken kampanyalar düzenliyor.

Fırsatlar arasında öne çıkanlar:

Bioderma: 1500 TL alışverişe 200 TL indirim

Tangle Teezer: 700 TL ve üzeri alışverişte 100 TL indirim

Nicoletta: 2. ürün 1 TL

Karaca: 1000 TL’ye 150 TL indirim

Suud Collection: %70’e varan indirim

Çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava

Vichy ve Cerave ürünlerinde 250 TL indirim

Lancome: Ek %15 indirim

Kiehl's: %15 sepette indirim

Sheida Cosmetics: %25 indirim

Uyarı!

Bu haber 24.04.2025 tarihinde hazırlanmıştır. Kampanyalar ve fiyatlar zamanla değişiklik gösterebilir. Ürün tedariki, teslimat süreleri ve hizmet kalitesi markalara aittir.

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