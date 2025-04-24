Real Madrid’de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Getafe karşısında attığı golle dikkat çekti. Genç futbolcu, uzun süredir beklenen şansı değerlendirdi.

Arda Güler Real Madrid’de ilk 11’de

İspanya La Liga’da zor günler geçiren Real Madrid, bugün deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Takımda uzun süredir forma şansı bulamayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü.

Genç futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında attığı golle adından söz ettirdi.

Ancelotti baskılara dayanamadı

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi ve La Liga’da Barcelona’nın gerisine düşmesi sonrası teknik direktör Ancelotti eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Özellikle Arda Güler ve Endrick’e yeterli süre verilmemesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Bugünkü Getafe karşılaşmasında Ancelotti, iki genç oyuncuya da ilk 11'de yer verdi.

Gecenin en çok konuşulan ismi

Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, attığı golle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Topla ceza sahası dışında buluşan genç yıldız, sol ayağıyla kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdiği şutla dikkat çekti.

Gol sonrası Real Madrid tribünleri uzun süre Arda’yı alkışladı.

Arda Güler’in performansı

Sahada kaldığı süre boyunca istekli ve etkili bir görüntü çizen Arda Güler, sadece golüyle değil, pas oyununa katkısı ve sahadaki özgüveniyle de öne çıktı.

İspanyol basını genç oyuncunun performansını övgüyle değerlendirdi.

Endrick de ilk 11’deydi

Brezilyalı genç yıldız Endrick de Getafe maçına ilk 11’de başladı. Her iki genç oyuncunun sahada olması, Real Madrid’in gelecek planları açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Ancelotti’nin bu tercihlerinin, sezonun kalan bölümünde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Arda'nın "muhteşem sağ ayağıyla" attığı şık gol

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">🇹🇷ARDA GÜLER'DEN SAĞ AYAKLA HARİKA GOL! 🚀🔥 <a href="https://t.co/3xMkC4nJd1">pic.twitter.com/3xMkC4nJd1</a></p>— S Sport (@ssporttr) <a href="https://twitter.com/ssporttr/status/1915132392672551116?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>