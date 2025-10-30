Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD, 24 saat içinde kurulumunu tamamladığı 100 konteynerin anahtarlarını teslim etti.

Deprem sonrası hızlı müdahale

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki çalışmaları hızla tamamladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, konteyner kent alanında yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm ekiplerin görev başında olduğunu belirtti.

Hasar tespit çalışmalarında 1551 personel ve 500’den fazla aracın görev yaptığını açıklayan Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 500’ün üzerinde teknik personelin 250 araçla 75 mahallede inceleme yürüttüğünü söyledi.

“Vatandaşlarımızın yanındayız”

Pehlivan, konteyner kurulumunun 24 saat içinde tamamlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Vatandaşımıza iki seçenek sunuyoruz; evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ya konteyner talep ediyor ya da nakdi kira desteğini tercih ediyor. Dün 100 konteyneri Sındırgı’ya gönderdik, bugün ise anahtarlarını teslim ediyoruz.”

AFAD Başkanı, konteynerlerin klimasından termosifonuna kadar tüm yaşam donanımlarına sahip olduğunu belirterek, “Bu konteynerler yaz-kış yaşanabilir şekilde tasarlandı” dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ilçedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

“Şu ana kadar 8 bin 397 binada, 13 bin 411 bağımsız bölümün incelemesi tamamlandı. 81 binada 165 bağımsız bölüm ağır hasarlı çıktı. Acil yıkılması gereken 14 binadan 6’sının yıkımı tamamlandı.”

Ustaoğlu, tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirterek, “Yaraların bir an önce sarılması için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, konteyner alanını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.