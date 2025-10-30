29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda kent protokolü bir araya geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, “Cumhuriyet coşkusu İzmir’de bir başka yaşanıyor.” dedi.

Cumhuriyet’in 102. yılı İzmir’de resepsiyonla kutlandı

İzmir Valiliği tarafından organize edilen resepsiyonda, Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri kapıda karşılayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Cumhuriyet temalı video gösterimiyle devam etti.

Resepsiyona; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, Cumhuriyet’in ilanının 102. yılına özel hazırlanan görsel sunumlar ve müzik dinletileriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Elban: “Cumhuriyet coşkusu İzmir’de başka”

Resepsiyonda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir’in Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına geçtik. Cumhuriyet'e giden yolda çok özel bir şehirde, İzmir'de bu anlamlı günü kutluyoruz. Günlerdir hazırlandığımız kutlama programını büyük bir coşkuyla sonlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Cumhuriyet coşkusu İzmir'de başka."

Elban, Cumhuriyet’in Türkiye’ye kazandırdığı değerlere de dikkat çekti:

“Bilimden sanayiye, eğitimden sosyal hayata kadar Cumhuriyet'in kazandırdıkları sayesinde Türkiye bugün dünyanın önemli ekonomik güçlerinden biri haline geldi. Nice Cumhuriyet Bayramlarında buluşmak dileğiyle.”

Milletvekili Çankırı: “Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da 29 Ekim coşkusunun günlerdir İzmir’in her köşesinde hissedildiğini söyledi.

“Yaklaşık 15 gündür İzmir’in her noktasında Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor. Cumhuriyetimizin 102 yıl önce bize armağan edildiği günlerden bugüne kazandığımız bilimsel ve teknolojik ilerlemeler gerçekten takdire şayan. Bu nedenle hepimizin Cumhuriyetimize canla başla sahip çıkması gerekiyor.” dedi.

İzmir, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına gururla giriyor

Resepsiyon, Cumhuriyet temalı görsel gösteriler, müzik dinletileri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Katılımcılar, Cumhuriyet’in 102. yılını bir kez daha gurur, sevinç ve birlik duygularıyla kutladı.