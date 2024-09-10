İstanbul'un Fulya semtinde 24 yıl önce yaşanan korkunç bir cinayet, günümüzde hala çözülmeyi bekleyen bir muamma olarak kalıyor. 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 2000 yılında evinde vahşice öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olay, kamuoyunda büyük bir şok etkisi yaratmış ve yıllardır süren adalet arayışının sembolü haline gelmişti.

Olayın detayları

Çağla Tuğaltay’ın cesedi, 2000 yılında ailesi tarafından evlerinde bulundu. Cinayet, ilk başta büyük bir medya ilgisi ve polis soruşturmasıyla karşılandı. Ancak yıllar süren araştırmalara rağmen, katilin kimliği hala belirlenemedi.

Bulunan kanıtlar

Cinayet soruşturması sırasında, olay yerinde dikkat çeken bazı bulgular elde edildi. Çağla’nın tırnakları arasında bir DNA örneği ve apartman duvarında rastlanan kan lekesi, cinayetin çözülmesinde önemli ipuçları olarak değerlendirildi. Ayrıca, olay yerinde bulunan 3 parmak izi, katile ait olduğu iddia edilen kanıtlar arasında yer aldı.

Ancak bu bulgular, yıllardır yapılan çalışmalar ve araştırmalara rağmen, cinayetle ilgili kesin bir sonuca ulaşılmasını sağlayamadı. Parmak izleri ve DNA örneklerinin kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki kan lekesi ve tırnak arasındaki DNA da kime ait olduğu konusunda net bilgi vermedi.

Yıllar süren çabalar ve birçok soruşturma sonrası, Çağla Tuğaltay’ın cinayeti hala çözülemedi.