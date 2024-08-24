İzmir'de 25 Ağustos Pazar günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler ( AYGAZ )
Atatürk
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Samurlu ( 24/16 DERE 24/13 Eser Sk. Samurlu Yolu Mazitepe Sk. Köyiçi Sk. Mazıtepe Sk. Çamlık 1. Sk. Yaren Sk. 24/10 Cumhuriyet 1. Sk. Cennet Sk. )
Siteler
Horozgediği
Çakmaklı
Bozköy
BERGAMA / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sindel ( SİNDEL )
Armağanlar ( Armağanlar Armağanlar Köyü İç Yolu )
Gaylan ( Gaylan Gaylan Köyü Gaylan Köyü İç Yolu )
Maruflar
Kaşıkçı
Karahıdırlı
BORNOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7411. Sk. 7413. Sk. 7412. Sk. 7410. Sk. 7414. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yunus Emre ( 7404/2. Sk. 7404/13. Sk. 7402. Sk. )
Ümit ( Kemalpaşa Cd. 7408/2. Sk. 7408. Sk. 7406/1. Sk. )
Kemalpaşa
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak ( 909. Sk. 853. Sk. 855. Sk. 856. Sk. 858. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 864. Sk. 865. Sk. 871. Sk. 876. Sk. 892. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 905. Sk. 906. Sk. 907. Sk. 910. Sk. Mucibur Rahman Cd. )
Saat : 5:00 - 5:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak ( 892. Sk. 853. Sk. 855. Sk. 856. Sk. 858. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 864. Sk. 865. Sk. 871. Sk. 876. Sk. Mucibur Rahman Cd. 910. Sk. 909. Sk. 907. Sk. )
Saat : 0:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak ( 907. Sk. 909. Sk. 910. Sk. 905. Sk. 871. Sk. 876. Sk. 892. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 906. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Görece Cumhuriyet ( 5125. Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi ( İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı Belevi 1 Girişi-K3 İzmir Aydın Cd. )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3553 )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( Metropolis Blv. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( MEHMET AKİF ERSOY 29 EKİM )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( 8154 BARIŞ MANÇO )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yedi Eylül ( 5562. Sk. )
Arslanlar ( 6131/1 BAYINDIR ASFALTI 6131 )
Çapak ( Philsa Cd. )
Eğerci
Gazi Mustafa Kemal
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tulum ( 202 )