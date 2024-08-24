İzmir'de 25 Ağustos Pazar günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Siteler ( AYGAZ )

Atatürk

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Samurlu ( 24/16 DERE 24/13 Eser Sk. Samurlu Yolu Mazitepe Sk. Köyiçi Sk. Mazıtepe Sk. Çamlık 1. Sk. Yaren Sk. 24/10 Cumhuriyet 1. Sk. Cennet Sk. )

Siteler

Horozgediği

Çakmaklı

Bozköy

BERGAMA / İZMİR

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sindel ( SİNDEL )

Armağanlar ( Armağanlar Armağanlar Köyü İç Yolu )

Gaylan ( Gaylan Gaylan Köyü Gaylan Köyü İç Yolu )

Maruflar

Kaşıkçı

Karahıdırlı

BORNOVA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( 7411. Sk. 7413. Sk. 7412. Sk. 7410. Sk. 7414. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik

Saat : 11:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yunus Emre ( 7404/2. Sk. 7404/13. Sk. 7402. Sk. )

Ümit ( Kemalpaşa Cd. 7408/2. Sk. 7408. Sk. 7406/1. Sk. )

Kemalpaşa

KONAK / İZMİR

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak ( 909. Sk. 853. Sk. 855. Sk. 856. Sk. 858. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 864. Sk. 865. Sk. 871. Sk. 876. Sk. 892. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 905. Sk. 906. Sk. 907. Sk. 910. Sk. Mucibur Rahman Cd. )

Saat : 5:00 - 5:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak ( 892. Sk. 853. Sk. 855. Sk. 856. Sk. 858. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 864. Sk. 865. Sk. 871. Sk. 876. Sk. Mucibur Rahman Cd. 910. Sk. 909. Sk. 907. Sk. )

Saat : 0:00 - 5:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak ( 907. Sk. 909. Sk. 910. Sk. 905. Sk. 871. Sk. 876. Sk. 892. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 906. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Boran: "Hastane yemekleri yenmeyecek hâlde; rahatsızlanmalar arttı" Boran: "Hastane yemekleri yenmeyecek hâlde; rahatsızlanmalar arttı"

Görece Cumhuriyet ( 5125. Sk. )

SELÇUK / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belevi ( İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı Belevi 1 Girişi-K3 İzmir Aydın Cd. )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3553 )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı ( Metropolis Blv. )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzi Çakmak ( MEHMET AKİF ERSOY 29 EKİM )

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzi Çakmak ( 8154 BARIŞ MANÇO )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yedi Eylül ( 5562. Sk. )

Arslanlar ( 6131/1 BAYINDIR ASFALTI 6131 )

Çapak ( Philsa Cd. )

Eğerci

Gazi Mustafa Kemal

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tulum ( 202 )

Editör: Engin Keskin