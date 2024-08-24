Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konut sektöründen sonra otomotiv sektöründe de uygulanacak olan doğrulanmış ilan düzenlemesiyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelere yeni kurallar getirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konut sektöründe 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan doğrulanmış ilan düzenlemesinin, kısa bir süre sonra otomotiv sektöründe de uygulanacağını belirtti. Bolat, bu düzenleme sayesinde, sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilerek, tüketicinin mağduriyetinin engelleneceğini vurguladı.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nasıl çalışacak?

Otomotiv sektöründe de uygulanacak bu düzenleme kapsamında, ilan vermek isteyen vatandaşlar Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilanlarını verebilecek. Bu sistemde, ilan konusu taşıtın, ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece yakınlarına ya da eşine ait olup olmadığı doğrulandıktan sonra ilan yayımlanacak.

Yetki belgesiz galericilere ilan girişi yasağı

Bakan Bolat, bu düzenleme ile birlikte yetki belgesi olmayan galericilerin ilan girişi yapmasının mümkün olmayacağını açıkladı. Galericiler, ilana konu taşıtın sahibi tarafından yetkilendirilmedikçe EİDS üzerinden ilan yayımlayamayacaklar. Bu düzenleme ile sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebileceği belirtildi.

Cezalar ve denetimler artırılacak

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmaksızın otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelere bugüne kadar yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uyguladı. Yeni düzenleme ile birlikte, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı ilanların önüne geçilerek spekülatif fiyat artışlarının da engellenmesi hedefleniyor.

Bakan Bolat, daha önce "Altı ay altı bin kilometre" düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına uymayanlara yaklaşık 52 milyon lira para cezası uygulandığını hatırlatarak, ikinci el motorlu kara taşıtlarının tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına getirilen kısıtlamaların sıkı bir şekilde denetleneceğini ifade etti. Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere bugüne kadar yaklaşık 90 milyon lira para cezası kesildiğini belirtti.