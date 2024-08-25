Döviz kurları haftayı önemli seviyelerde kapattı. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, dolar ve euro kurlarının hafta kapanışındaki durumunu merak ediyor. Bankalararası piyasada dolar 33,89 TL'den işlem görerek haftayı kapatırken, euro ise 37,93 TL seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL kuru, haftanın son gününde sınırlı dalgalanmalar yaşasa da genel olarak 33,89 TL seviyesini korudu. Bu durum, Türk Lirası karşısında doların güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. Doların hafta boyunca dalgalı bir seyir izlemesi, küresel ekonomik gelişmeler ve yurt içindeki finansal dinamiklerin etkisiyle şekillendi.

Euro/TL kuru 37,93 TL'den kapandı

Euro da haftayı yukarı yönlü bir seyirle tamamladı. Euro/TL kuru, 37,93 TL seviyesinde haftayı kapatarak yatırımcıların dikkatini çekti. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarına dair beklentiler ve euro bölgesindeki ekonomik gelişmeler, kurun bu seviyelerde seyretmesinde etkili oldu.