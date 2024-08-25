İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde, 59 genç hekime kapılarını açarak tıp dünyasına yepyeni profesyoneller kazandırdı. Beyaz önlüklerini giyerek başladıkları 6 yıllık eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlayan hekimler, mezuniyet coşkusunu keplerini havaya fırlatarak kutladı.

Gurur ve coşku bir arada

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, amfitiyatroda geniş katılımla gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Ticaret Odası temsilcileri, Medical Point Hastaneler Grubu yöneticileri ve diğer davetlilerin katılımıyla, genç hekimler gururla diplomalarına kavuştu. Hekimlik Andı’nı hep birlikte okuyarak mesleklerine ilk adımı atan gençler, büyük alkış aldı.

Bilimle donatılmış bir gelecek

Törende konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler, insanlığın bilgi ve merakla yazdığı kadim bir öykünün mirasçılarısınız. Bu öyküyü bilimin ışığında, mesleki değerlerle yazmaya devam edeceksiniz. Toplumun liderleri olarak, dönüşümün öncüsü olacaksınız. Umut sizlersiniz” dedi.

Bilim ve şefkatle inşa edilen köprüler

Rektör Abacıoğlu, hekimlerin, bilimi toplumla kucaklaştıran köprüler olduğuna dikkat çekerek, “Şefkat, saygı ve özenle inşa edilen bu köprüler, insanların yüreğine dokunur. Sizler, bu dokunuşla mesleğinizi onurla sürdüreceksiniz. Yolunuz bilim, bilgelik ve sevgiyle aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

Medical Point’ten önemli mesajlar

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, İEÜ ve Medical Point arasında güçlü bir ortaklık bulunduğunu belirterek, “Edindiğiniz bilgi ve deneyimlerle insan hayatına dokunacak, toplum sağlığına katkı sağlayacak geleceğin lider sağlık profesyonelleri olarak yola çıkıyorsunuz. Sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın size ihtiyacı var

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin ise mezunlarla gurur duyduklarını belirterek, “Sizler, yalnızca tıp biliminde yetkin değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde empati ve sorumluluk anlayışını taşıyan doktorlar olarak mezun oluyorsunuz. Dünyanın size ihtiyacı var” dedi. Şemin, mezunların sadece meslek değil, insanlığa hizmet etme çağrısını üstlendiklerini vurguladı.