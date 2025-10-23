Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği’nin ortaklığıyla yürütülen “Kadın Dostu Kentler 3” programının lansmanı Ankara’da gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı temsil etti. Program, Türkiye’nin 7 bölgesinden 25 belediye ve yerel sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 3 yıl boyunca devam edecek.

Eşit ve güvenli kentler oluşturmak

Programın temel amacı, kadınlar, kız çocukları ve kırılgan grupların kentlerde eşit, güvenli ve engelsiz bir yaşam sürmesini sağlamak. Bütün kent sakinlerinin sağlıktan eğitime, altyapıdan ulaşıma, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar tüm temel hak ve hizmetlere erişimi hedefleniyor. Kadınların kent planlama, bütçeleme ve karar alma süreçlerine etkin katılımı teşvik ediliyor.

Program kapsamında belediyeler, kadınların haklarını güçlendirmek ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını yerelde hayata geçirmek için yerel eşitlik birimleri kuracak veya mevcut birimleri güçlendirecek. Kadınların güvenliği, ekonomik ve sosyal hayata katılımı için kreş, bakım hizmetleri, güvenli ulaşım ve aydınlatılmış yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evleri sayısı artırılacak.

Kadın liderliği ve karar mekanizmalarında temsilin artırılması hedefleniyor. Program çerçevesinde, kadın hakları ve eşitlik konularında konferanslar, paneller ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlenecek. Engelli kadınların toplumsal yaşama katılımını artıracak fiziksel düzenlemeler yapılacak ve şiddetten uzak yaşam alanları oluşturulacak.

Kadın Dostu Kentler 3 programına İzmir’in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kars, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa ve Tekirdağ belediyeleri katılıyor.

