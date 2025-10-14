Aydın’ın spor alanındaki başarılarıyla tanınan Aydınspor’un Medya Sorumlusu Alper Uçar, kulübün resmi Instagram hesabının 5-12 Ekim tarihleri arasındaki performansını kamuoyuyla paylaştı.

Sadece bir haftalık süreçte Aydınspor’un Instagram hesabı 1.935.743 görüntülenme elde etti. Bu etkileşimin %54’ü, kulübün takipçisi olmayan hesaplardan geldi ve Aydınspor markasının şehir sınırlarını aşarak çok daha geniş bir kitleye ulaştığını ortaya koydu.

Aydınspor Medya Sorumlusu Alper Uçar, kulübün sosyal medyadaki başarısının hem büyüklüğünü hem de taraftarın dijital alandaki gücünü ortaya koyduğunu vurguladı. Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aydınspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu sadece biz değil, Instagram istatistikleri de söylüyor. Futbol artık sadece sahada değil; dikkat çekmek, fark edilmek ve değer yaratmak için dijitalde de var olmalı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kulüp için önemli bir sponsorluk potansiyeli taşıdığını ifade eden Uçar, firmalara çağrıda bulunarak şunları ifade etti: "Aydınspor'un sosyal medya hesaplarında yer almak isteyen, markasını daha görünür ve kazançlı hale getirmek isteyen tüm firmalar için bu yalnızca bir istatistik değil, doğrudan erişim fırsatıdır. Aydınspor’a sponsor olun; hem Aydınspor kazansın, hem Aydınspor Sevdalısı kazanın." diyerek sözlerini tamamladı.