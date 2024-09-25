Şehzade Bayezid, 1525 veya 1526 yıllarında İstanbul'da doğdu. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın üçüncü şehzadesidir. Genç yaşta sancak beyliği görevlerine atanarak Kütahya, Konya ve Karaman sancaklarında bulundu.

Taht mücadelesi

Bayezid, kardeşi Şehzade Selim ile taht mücadelesine girişti ancak bu savaşta yenildi. 1553’te babası Kanuni, Bayezid’i taht muhafazası için Edirne’ye gönderdi. Şehzade Mustafa’nın boğdurulması ve Şehzade Cihangir’in hastalanarak vefat etmesi sonucu Bayezid, tahtın iki varisinden biri olarak kaldı.

Düzmece Mustafa olayı

Mustafa’nın ölümünden sonra ortaya çıkan Düzmece Mustafa olayında Bayezid’in ağır davrandığı iddiaları, babası Kanuni’nin ona olan güvenini sarstı. Ancak Hürrem Sultan’ın desteğiyle affedildi ve Kütahya’ya gönderildi. Hürrem Sultan, Bayezid’in tahta geçmesini istemekteydi.

Taht mücadelesinin yeniden başlaması

Hürrem Sultan’ın 1558’de ölmesiyle Bayezid koruyucusuz kalmış ve kendine asker toplamaya girişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Bayezid ve Selim’in birbirlerinden uzaklaştırılması için önlemler aldı. 1559’da Selim’in ordusuyla çarpışarak Konya Şehzâdeler Muharebesi’nde yenildi.

Safeviler'e sığınma

Kanuni, Bayezid’in af talebini reddedince, Bayezid 7 Temmuz 1561’de Amasya’dan çıkarak Safeviler’e sığınmak zorunda kaldı. İran Şahı Tahmasb tarafından Kazvin’de büyük bir törenle karşılandı.

Ölümü

25 Eylül 1561’de Osmanlı elçileri tarafından boğularak öldürüldü. Cenazesi, Sivas’ta bulunan Melik-i Acem Türbesi’ne defnedildi. Bayezid'in ölümünden sonra eşi Bursa'ya nakledildi ve oğlu da öldürüldü.

Şehzade Bayezid’in trajik hayatı ve ölümü, Osmanlı tahtındaki entrikaların bir yansımasıdır. Kardeşleriyle olan mücadelesi ve sonunda Safevi sarayında yaşadığı son, tarih boyunca tartışılan bir konu olmuştur.