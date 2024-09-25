İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, bu yıl da renkli görüntülerle İzmirlileri büyülemeye hazırlanıyor. Balkan kültürünün izlerini taşıyan danslar, müzikler ve gelenekler, 3-5 Ekim 2024 tarihlerinde festival kapsamında kentin dört bir yanına yayılacak.

Bu yıl 18. kez düzenlenecek olan festival, Balkan göçmeni nüfusunun yoğun olduğu Gaziemir, Bornova, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde çeşitli etkinliklere sahne olacak. 1935 ve 1936 yıllarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine dayanarak temelleri atılan festival, 2006 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

6 Ülkenin Katılımıyla Renkli Gösteriler

Bu yılki festivale Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Karadağ olmak üzere toplam altı Balkan ülkesi katılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleşecek olan festival, halk dansları gösterileri ve konserlerle dolu üç gün boyunca ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Festivalin İlk Günü: Açılış ve Halk Dansları

Festival, 3 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17:00’deki açılış töreniyle başlayacak. Hemen ardından saat 17:30’da Gündoğdu Meydanı’nda açılış korteji düzenlenecek. Festivalin ilk gününde, Gündoğdu Meydanı saat 18:30’da halk oyunu ekiplerinin gösterilerine ev sahipliği yapacak. İlk gün, saat 20:00’de Gamze Matracı’nın konseri ile sona erecek.

İkinci Gün: Coşku Dorukta

Festivalin ikinci günü olan 4 Ekim Cuma, Buca ve Karşıyaka’da coşkuyla kutlanacak. Buca Hasanağa Bahçesi, saat 18:30’da Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye’den halk oyunu ekiplerini ağırlayacak. Aynı gün saat 20:00’de ise Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu sahne alacak.

Karşıyaka’da ise Fikri Altay Mahallesi’ndeki etkinlik alanında Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Kosova ekipleri saat 19:00’da halk oyunu gösterilerini sunacak. Rumeli Ekrem, saat 20:00’de konseriyle sahne alacak.

Muhteşem Final: Balkan Tayfa ve Çamdibi Bandosu

5 Ekim Cumartesi, festivalin finali için büyük bir coşku yaşanacak. Gaziemir Festival Alanı, saat 18:00’de Kuzey Makedonya, Yunanistan, Karadağ ve Türkiye’den gelen halk oyunu ekiplerinin gösterilerine ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanış etkinliği olarak saat 19:30’da Balkan Tayfa sahne alacak.

Bornova’da da festivalin son günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Çamdibi Atatürk Parkı, saat 18:00’de Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Kosova’dan halk oyunu ekiplerinin gösterilerine sahne olacak. Festival, saat 19:30’da Çamdibi Bandosu’nun vereceği konserle sona erecek.

Festivalle Kültürlerin Buluşması

İzmir, Balkan kültürlerini bir araya getiren bu özel festivalle hem kendi köklerine dönüyor hem de farklı kültürlerle tanışma fırsatı yakalıyor. Balkan müziklerinin, halk oyunlarının ve dostluğun simgesi olan festival, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini sanatla ve kültürle yaşatmaya devam ediyor.