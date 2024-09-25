UEFA Avrupa Ligi’nde 25 Eylül 2024 günü birbirinden önemli maçlar oynanacak. Özellikle temsilcimiz Galatasaray’ın PAOK ile yapacağı mücadele, Türk futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma. Bunun dışında Avrupa’nın farklı liglerinde de dikkat çeken maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
UEFA Avrupa Ligi maçları
Bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları, grup aşamalarındaki rekabetin kızıştığı bir döneme denk geliyor. İşte maç programı:
- 19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg: Hollanda ekibi AZ Alkmaar, İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlıyor. İki ekip de gruptan çıkma şansını zorlayacak.
- 19.45 Bodo/Glimt - Porto: Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, güçlü Portekiz ekibi Porto'yu evinde ağırlıyor. Porto, galibiyetle grup liderliği peşinde.
- 22.00 Dinamo Kiev - Lazio: Ukrayna'da, Dinamo Kiev, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de üst tura çıkmak için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
- 22.00 Midtjylland - Hoffenheim: Danimarka ekibi Midtjylland, Alman temsilcisi Hoffenheim'ı ağırlıyor. İki takım da iddialı bir çıkış peşinde.
- 22.00 Galatasaray - PAOK: Türk temsilcisi Galatasaray, Yunanistan’dan PAOK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray, İstanbul’daki bu maçta galibiyetle yoluna devam etmek istiyor.
- 22.00 Manchester United - Twente: İngiliz devi Manchester United, Hollanda ekibi Twente'yi Old Trafford'da ağırlıyor. United, favori gösterilen bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
- 22.00 Nice - Real Sociedad: Fransa'da Nice, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'ı konuk edecek. İki takım da Avrupa’da başarı için mücadele ediyor.
- 22.00 Ludogorets - Slavia Prag: Bulgar temsilcisi Ludogorets, Çekya’dan Slavia Prag ile zorlu bir maça çıkacak.
- 22.00 Anderlecht - Ferencvaros: Belçika'da Anderlecht, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlıyor. Bu maç, iki takımın da grup aşamalarındaki kaderini belirleyebilir.
La Liga: Barcelona – Getafe
- 22.00 Barcelona - Getafe: İspanyol futbolunun devlerinden Barcelona, La Liga'da bu hafta Getafe ile karşılaşıyor. Xavi’nin öğrencileri, Nou Camp'ta seyirci desteğiyle galibiyeti hedefliyor.
İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçları
Lig Kupası’nda da önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak.
- 21.45 Arsenal - Bolton: Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, Bolton karşısında favori gösteriliyor.
- 22.00 Liverpool - West Ham: Liverpool ise West Ham karşısında turu geçmek için sahaya çıkıyor.
Editör: Aykut Akyürek