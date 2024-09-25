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Lig Kupası’nda da önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak.

Bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları, grup aşamalarındaki rekabetin kızıştığı bir döneme denk geliyor. İşte maç programı:

UEFA Avrupa Ligi ’nde 25 Eylül 2024 günü birbirinden önemli maç lar oynanacak. Özellikle temsilcimiz Galatasaray’ın PAOK ile yapacağı mücadele, Türk futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma. Bunun dışında Avrupa’nın farklı liglerinde de dikkat çeken maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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