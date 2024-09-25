Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23-26 °C arasında değişmesi beklenirken, gece ise 13-16 °C seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

Günün ilk saatlerinde hava, hafif rüzgarla birlikte açık olacak ve nem oranı %62-64 civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise rüzgarın batıdan esmesi bekleniyor ve bu esinti ile birlikte nem oranı %25-31'e kadar düşebilir. Akşam saatlerinde, sıcaklık tekrar 18-25 °C arasında olacak ve hava durumu rahat bir seyir izleyecek​.

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