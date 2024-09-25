Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23-26 °C arasında değişmesi beklenirken, gece ise 13-16 °C seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

Germencik Belediyesi, sel ve su taşkınlarına karşı harekete geçti Germencik Belediyesi, sel ve su taşkınlarına karşı harekete geçti

Günün ilk saatlerinde hava, hafif rüzgarla birlikte açık olacak ve nem oranı %62-64 civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise rüzgarın batıdan esmesi bekleniyor ve bu esinti ile birlikte nem oranı %25-31'e kadar düşebilir. Akşam saatlerinde, sıcaklık tekrar 18-25 °C arasında olacak ve hava durumu rahat bir seyir izleyecek​.

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Editör: Sezin Türkyılmaz