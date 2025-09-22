Yine birbirinden cazip indirimlerin yer aldığı katalogda; elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, motosikletten evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar dikkat çekiyor.

Indir 2025 09 22T172543.524

Elektronik Ürünlerde Dev Fırsatlar

  • 75" Frameless UHD QLED Google TV: 32.999 TL

  • 32" HDR WebOS TV: 5.799 TL

  • Tanklı Yazıcı: 5.299 TL

  • Kablosuz Mouse: 75 TL

  • Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL

Bu ürünler özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek. Büyük ekran televizyonlar ev sineması deneyimi yaşatırken, uygun fiyatlı çevre birimleri ofis ve oyun severler için öne çıkıyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

Bu kategoride özellikle evini yenilemek isteyenler için çok sayıda seçenek mevcut. Espresso makinesi ve stand mikser, kahve ve mutfak tutkunlarına hitap ederken, büyük beyaz eşyalar uzun vadeli kullanım avantajı sunuyor.

Indir 2025 09 22T172618.051

Motosiklet ve Ulaşım Araçları

  • APX7 200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

  • RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 45.990 TL

Hem şehir içi ulaşımda hem de hobi amaçlı kullanıma uygun motosiklet modelleri, katalogda öne çıkan büyük fırsatlardan biri.

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

  • Oyuncak Pilli Süpürge: 429 TL

  • Oyuncak Askılı Makyaj Çantası: 119 TL

  • Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL

  • Oyuncak Barbie Deniz Kızı: 269 TL

  • Lisanslı 100 Parça Puzzle: 59,50 TL

A101, çocukları da unutmamış. Hem eğlenceli hem de gelişim odaklı oyuncaklar, aileler için cazip fiyatlarla sunuluyor.

Indir 2025 09 22T172629.151

Evcil Hayvan Ürünleri

  • Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 9.999 TL

  • Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici: 1.899 TL

  • Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı: 929 TL

  • Evcil Hayvan Taşıma Çantası: 229 TL

  • Köpek Gezdirme Tasması: 229 TL

  • Kedi Kumu 10 L: 169 TL

  • Tavuklu Köpek Maması 10 Kg: 499 TL

Bu hafta evcil dostları için alışveriş yapmak isteyen tüketiciler de avantajlı ürünlerle karşılaşacak. Özellikle otomatik besleyici ve kendini temizleyen tuvalet, modern evcil hayvan bakımını kolaylaştırıyor.

Indir 2025 09 22T172607.551

Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünleri

  • 6 Parça Tencere Seti: 999 TL

  • Kristal Baharatlık Seti 6’lı: 149 TL

  • 3’ü 1 Arada Bambu Kapaklı French Press: 199 TL

  • Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti: 149 TL

  • Kristal Tepsi: 129 TL

  • Cam Kavanoz 1,4 Litre: 69,50 TL

  • Ayaklı Meşrubat Bardağı 2’li: 189 TL

A101’in mutfak kategorisi, hem günlük kullanım hem de dekoratif şıklık arayanlar için cazip fiyatlı ürünlerle dolu.

Kaynak: HABER MERKEZİ