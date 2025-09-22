Yine birbirinden cazip indirimlerin yer aldığı katalogda; elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, motosikletten evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar dikkat çekiyor.
Elektronik Ürünlerde Dev Fırsatlar
75" Frameless UHD QLED Google TV: 32.999 TL
32" HDR WebOS TV: 5.799 TL
Tanklı Yazıcı: 5.299 TL
Kablosuz Mouse: 75 TL
Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL
Bu ürünler özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek. Büyük ekran televizyonlar ev sineması deneyimi yaşatırken, uygun fiyatlı çevre birimleri ofis ve oyun severler için öne çıkıyor.
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri
No-Frost Buzdolabı: 18.999 TL
Kurutma Makinesi: 13.799 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi: 11.999 TL
Çamaşır Makinesi: 13.999 TL
Mini Fırın: 1.899 TL
Barista Yarı Otomatik Espresso Makinesi: 3.999 TL
Cyclone Süpürge: 3.999 TL
Stand Mikser: 4.749 TL
Çelik Kettle: 599 TL
Bu kategoride özellikle evini yenilemek isteyenler için çok sayıda seçenek mevcut. Espresso makinesi ve stand mikser, kahve ve mutfak tutkunlarına hitap ederken, büyük beyaz eşyalar uzun vadeli kullanım avantajı sunuyor.
Motosiklet ve Ulaşım Araçları
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 45.990 TL
Hem şehir içi ulaşımda hem de hobi amaçlı kullanıma uygun motosiklet modelleri, katalogda öne çıkan büyük fırsatlardan biri.
Oyuncak ve Çocuk Ürünleri
Oyuncak Pilli Süpürge: 429 TL
Oyuncak Askılı Makyaj Çantası: 119 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi: 379 TL
Oyuncak Barbie Deniz Kızı: 269 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle: 59,50 TL
A101, çocukları da unutmamış. Hem eğlenceli hem de gelişim odaklı oyuncaklar, aileler için cazip fiyatlarla sunuluyor.
Evcil Hayvan Ürünleri
Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 9.999 TL
Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici: 1.899 TL
Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı: 929 TL
Evcil Hayvan Taşıma Çantası: 229 TL
Köpek Gezdirme Tasması: 229 TL
Kedi Kumu 10 L: 169 TL
Tavuklu Köpek Maması 10 Kg: 499 TL
Bu hafta evcil dostları için alışveriş yapmak isteyen tüketiciler de avantajlı ürünlerle karşılaşacak. Özellikle otomatik besleyici ve kendini temizleyen tuvalet, modern evcil hayvan bakımını kolaylaştırıyor.
Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünleri
6 Parça Tencere Seti: 999 TL
Kristal Baharatlık Seti 6’lı: 149 TL
3’ü 1 Arada Bambu Kapaklı French Press: 199 TL
Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti: 149 TL
Kristal Tepsi: 129 TL
Cam Kavanoz 1,4 Litre: 69,50 TL
Ayaklı Meşrubat Bardağı 2’li: 189 TL
A101’in mutfak kategorisi, hem günlük kullanım hem de dekoratif şıklık arayanlar için cazip fiyatlı ürünlerle dolu.