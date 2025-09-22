Yine birbirinden cazip indirimlerin yer aldığı katalogda; elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, motosikletten evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar dikkat çekiyor.

Elektronik Ürünlerde Dev Fırsatlar

75" Frameless UHD QLED Google TV : 32.999 TL

32" HDR WebOS TV : 5.799 TL

Tanklı Yazıcı : 5.299 TL

Kablosuz Mouse : 75 TL

Kablosuz Gaming Kulaklık: 399 TL

Bu ürünler özellikle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek. Büyük ekran televizyonlar ev sineması deneyimi yaşatırken, uygun fiyatlı çevre birimleri ofis ve oyun severler için öne çıkıyor.

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

No-Frost Buzdolabı : 18.999 TL

Kurutma Makinesi : 13.799 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi : 11.999 TL

Çamaşır Makinesi : 13.999 TL

Mini Fırın : 1.899 TL

Barista Yarı Otomatik Espresso Makinesi : 3.999 TL

Cyclone Süpürge : 3.999 TL SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı’da yine deprem oldu İçeriği Görüntüle

Stand Mikser : 4.749 TL

Çelik Kettle: 599 TL

Bu kategoride özellikle evini yenilemek isteyenler için çok sayıda seçenek mevcut. Espresso makinesi ve stand mikser, kahve ve mutfak tutkunlarına hitap ederken, büyük beyaz eşyalar uzun vadeli kullanım avantajı sunuyor.

Motosiklet ve Ulaşım Araçları

APX7 200 CC Benzinli Motosiklet : 99.990 TL

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 45.990 TL

Hem şehir içi ulaşımda hem de hobi amaçlı kullanıma uygun motosiklet modelleri, katalogda öne çıkan büyük fırsatlardan biri.

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

Oyuncak Pilli Süpürge : 429 TL

Oyuncak Askılı Makyaj Çantası : 119 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi : 379 TL

Oyuncak Barbie Deniz Kızı : 269 TL

Lisanslı 100 Parça Puzzle: 59,50 TL

A101, çocukları da unutmamış. Hem eğlenceli hem de gelişim odaklı oyuncaklar, aileler için cazip fiyatlarla sunuluyor.

Evcil Hayvan Ürünleri

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti : 9.999 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici : 1.899 TL

Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı : 929 TL

Evcil Hayvan Taşıma Çantası : 229 TL

Köpek Gezdirme Tasması : 229 TL

Kedi Kumu 10 L : 169 TL

Tavuklu Köpek Maması 10 Kg: 499 TL

Bu hafta evcil dostları için alışveriş yapmak isteyen tüketiciler de avantajlı ürünlerle karşılaşacak. Özellikle otomatik besleyici ve kendini temizleyen tuvalet, modern evcil hayvan bakımını kolaylaştırıyor.

Mutfak Gereçleri ve Ev Ürünleri

6 Parça Tencere Seti : 999 TL

Kristal Baharatlık Seti 6’lı : 149 TL

3’ü 1 Arada Bambu Kapaklı French Press : 199 TL

Bambu Tepsili Latte Bardağı Seti : 149 TL

Kristal Tepsi : 129 TL

Cam Kavanoz 1,4 Litre : 69,50 TL

Ayaklı Meşrubat Bardağı 2’li: 189 TL

A101’in mutfak kategorisi, hem günlük kullanım hem de dekoratif şıklık arayanlar için cazip fiyatlı ürünlerle dolu.