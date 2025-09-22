Kampüs girişinde öğrencileri bizzat karşılayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, boyoz, gevrek ve çay ikram ederek sıcak bir “Merhaba” dedi.

Prof. Dr. Budak, öğrencilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, yeni akademik yıl için iyi dileklerini iletti. Rektör, “Tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitemizde yaz dönemi boyunca eğitim-öğretim, araştırma, kültürel ve sportif alanlara yönelik tüm hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık. Huzur ve güven ortamında öğrencilerimizi ağırlamanın kıvancı içindeyiz. Öğrencilerimiz olmadan kampüsümüzün bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden onları en sıcak şekilde karşıladık” dedi.

Öğrenci dostu kampüs

Ege Üniversitesi’nin öğrenci odaklı uygulamalarına dikkat çeken Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine kadar güçlü bir altyapıya sahip. Ayrıca bilişim, kütüphane, beslenme ve barınma imkânlarımız ile kampüsümüz erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda. Tüm gücümüzle öğrencilerimizin yanında olacağız; onları donanımlı bir şekilde sektöre uğurlamak için ekosistemimizin tüm imkânlarını seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör, yeni akademik yılın üniversiteye ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.