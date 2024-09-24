İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3194280

Siteler ( ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR EMEK )

BAYRAKLI / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194017

Osmangazi ( 581. Sk. 579. Sk. İbrahim Etem Cd. 580. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194019

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( İbrahim Galip Cd. İbrahim Etem Cd. 597/2. Sk. Dumlupınar Cd. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194042

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. 588. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194048

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. Yavuz Cd. 597. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194057

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 594. Sk. 588. Sk. 583. Sk. İbrahim Galip Cd. 596. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194061

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 596. Sk. 597. Sk. İbrahim Etem Cd. 587. Sk. 595. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194064

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. )

BERGAMA / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3194173

Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18:00 - 19:00

Kesinti ID : 3193534

Ümit ( 7406/1. Sk. 7408. Sk. 7408/2. Sk. )

Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. )

Yunus Emre ( 7402. Sk. 7404/13. Sk. 7404/2. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:00

Kesinti ID : 3194098

Altınyunus ( 3444. Sk. 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi )

Alaçatı

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5166. Sk. 5169. Sk. 5172. Sk. 5225. Sk. )

Ilıca ( 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )

Ovacık

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194100

ÇEŞME / İZMİR

Altınyunus ( 3470. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3430. Sk. 3428. Sk. 3427. Sk. 3215. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3471. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. )

Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. )

Ilıca ( 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5092 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5133. Sk. 5131. Sk. 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/2. Sk. 5101. Sk. 5100. Sk. 5099. Sk. 5098. Sk. 5097. Sk. 5096. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5091. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5086 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5076. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3194102

ÇEŞME / İZMİR

Ilıca ( 5151. Sk. 5076/1. Sk. 5075. Sk. 5000 )

Altınyunus ( Çeşme-Ilıca Yolu 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3451. Sk. 3450. Sk. 3448. Sk. 3434. Sk. 3441. Sk. )

FOÇA / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3192823

Fevzi Çakmak ( ÖZEL Fatih Sultan Mehmet Cd. Sadullah Sever ŞENSES Sk. ŞENSES )

Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3192826

FOÇA / İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk ( Hedef Sk. Ihlamur Sk. Kemal Çınar Cd. Meşe Sk. Uzay Sk. Yağmur Sk. Çağdaş Sk. DEFNE TEMPO SEZGİ Bayrak Sk. Ekin Sk. Sancak Sk. )

Fevzi Çakmak

KARABAĞLAR / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3193996

Bahçelievler ( 505. Sk. )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3194012

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3947. Sk. 3943. Sk. 3921/1. Sk. 3972/4. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3194071

Goncalar ( 6005/1. Sk. 6010/2. Sk. 6010/1. Sk. )

Nergiz ( 6005. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3194089

Sırımlı ( CINGILLAR GÖÇMEN Cıngıllar Göçmen Hacılar )

Olgunlar ( HACILAR )

KONAK / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3193981

Alsancak ( 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 )

MENEMEN / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3194179

Musabey ( ÇAVUŞ YOLU 203. Sk. 218 Sk. )

Yıldırım ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/5 35/6 )

Kesik

Çavuş ( Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. )

Buruncuk ( Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3193999

Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3194008

Orhanlı ( ORHANLI Karabalçık Engeçdere BÜYÜKBAHÇE 7217 orhanlı büyükbahçe mevkii Ortamahalle )

TİRE / İZMİR

25Eylül 2024

Narlıdere Belediyesi'nden ücretsiz meslek edindirme kursları başlıyor! Narlıdere Belediyesi'nden ücretsiz meslek edindirme kursları başlıyor!

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3192003

Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )

Planlandı

25Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3192924

TİRE / İZMİR

Cambazlı ( halil bahçeli OVA YOLU )

Duatepe ( EKİNHİSARI Çelik Sk. Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. Eşmeli Mustafa Sk. Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. )

Paşa ( ŞAKİROĞLU Hisar Sk. )

Karaca Ali

Dallık

Editör: Engin Keskin