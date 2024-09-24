İzmir'de 25 Eylül Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3194280
Siteler ( ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR EMEK )
BAYRAKLI / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194017
Osmangazi ( 581. Sk. 579. Sk. İbrahim Etem Cd. 580. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194019
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( İbrahim Galip Cd. İbrahim Etem Cd. 597/2. Sk. Dumlupınar Cd. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194042
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. 588. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194048
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. Yavuz Cd. 597. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194057
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 594. Sk. 588. Sk. 583. Sk. İbrahim Galip Cd. 596. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194061
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 596. Sk. 597. Sk. İbrahim Etem Cd. 587. Sk. 595. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194064
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( İbrahim Etem Cd. )
BERGAMA / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194173
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 19:00
Kesinti ID : 3193534
Ümit ( 7406/1. Sk. 7408. Sk. 7408/2. Sk. )
Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. )
Yunus Emre ( 7402. Sk. 7404/13. Sk. 7404/2. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3194098
Altınyunus ( 3444. Sk. 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi )
Alaçatı
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5166. Sk. 5169. Sk. 5172. Sk. 5225. Sk. )
Ilıca ( 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )
Ovacık
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194100
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus ( 3470. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3430. Sk. 3428. Sk. 3427. Sk. 3215. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3471. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. )
Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. )
Ilıca ( 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5092 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5133. Sk. 5131. Sk. 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/2. Sk. 5101. Sk. 5100. Sk. 5099. Sk. 5098. Sk. 5097. Sk. 5096. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5091. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5086 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5076. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3194102
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca ( 5151. Sk. 5076/1. Sk. 5075. Sk. 5000 )
Altınyunus ( Çeşme-Ilıca Yolu 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3451. Sk. 3450. Sk. 3448. Sk. 3434. Sk. 3441. Sk. )
FOÇA / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3192823
Fevzi Çakmak ( ÖZEL Fatih Sultan Mehmet Cd. Sadullah Sever ŞENSES Sk. ŞENSES )
Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3192826
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( Hedef Sk. Ihlamur Sk. Kemal Çınar Cd. Meşe Sk. Uzay Sk. Yağmur Sk. Çağdaş Sk. DEFNE TEMPO SEZGİ Bayrak Sk. Ekin Sk. Sancak Sk. )
Fevzi Çakmak
KARABAĞLAR / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3193996
Bahçelievler ( 505. Sk. )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194012
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3947. Sk. 3943. Sk. 3921/1. Sk. 3972/4. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194071
Goncalar ( 6005/1. Sk. 6010/2. Sk. 6010/1. Sk. )
Nergiz ( 6005. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3194089
Sırımlı ( CINGILLAR GÖÇMEN Cıngıllar Göçmen Hacılar )
Olgunlar ( HACILAR )
KONAK / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193981
Alsancak ( 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 )
MENEMEN / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194179
Musabey ( ÇAVUŞ YOLU 203. Sk. 218 Sk. )
Yıldırım ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/5 35/6 )
Kesik
Çavuş ( Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. )
Buruncuk ( Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 400. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193999
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3194008
Orhanlı ( ORHANLI Karabalçık Engeçdere BÜYÜKBAHÇE 7217 orhanlı büyükbahçe mevkii Ortamahalle )
TİRE / İZMİR
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192003
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
Planlandı
25Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192924
TİRE / İZMİR
Cambazlı ( halil bahçeli OVA YOLU )
Duatepe ( EKİNHİSARI Çelik Sk. Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. Eşmeli Mustafa Sk. Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. )
Paşa ( ŞAKİROĞLU Hisar Sk. )
Karaca Ali
Dallık