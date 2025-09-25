GDZ Elektrik, 25 Eylül Perşembe günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

25 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Aliağa 09:00 17:00 Helvacı bölgesi: Hüseyin Şairoğlu Özel TR, Ümit Ok Özel, Sabahattin Öz Özel TR, Ercanlar Yumurta Özel, Helvacı TR-10, Helvacı TR-9, Fikret Yeşil Özel TR, Eryaş Özel TR, Saadet Özcan Özel TR ve civarı Planlı
Balçova 14:00 19:00 Bahçelerarası Mah., İstinye Park AVM Planlı
Bayındır 09:00 17:00 Demircik, Mithatpaşa, Sadıkpaşa Mahalleleri’ndeki trafolar ve Endüstri Meslek Lisesi özel trafo Planlı
Bayraklı 14:00 17:00 Onur Mah., 7370 Sk. ve civarı Planlı
Bergama 09:00 10:00 Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı Planlı
Beydağ 09:00 17:00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mah. Planlı
Bornova 09:00 14:00 Kazım Dirik Mah., Yaşar Üniversitesi Planlı
Buca 09:00 17:00 Menderes Mah., 152/1, 157, 134, 152 Sk. ve civarı Planlı
Çeşme 12:00 14:00 Ildır Mah. Tınaztepe mevkii, Termalkent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği, Günkent Sitesi ve çevresi Planlı
Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8012, 8012/1, 8014, 8020/4 Sk. ve civarı Planlı
Dikili 09:00 17:00 Şerif Onur Grubu Planlı
Foça 13:00 14:00 Gerenköy Mah. 66/1 Sk., Veysi Gezginci ve civarı Planlı
Gaziemir 10:00 16:00 Irmak Mah., 700, 706, 717, 719, 725, 726, 727 Sk. ve Aryom 1-2 etapları Planlı
Güzelbahçe 09:00 16:00 Yalı Mah., 312,165,298,161,163,153,296,306,169,177,332,173,314,316 Sk. ve civarı Planlı
Karabağlar 03:00 03:15 Vatan, Mali yeciler, Basın Sitesi, Arap Hasan, Tahsin Yazıcı, Bahçelievler, Adnan Süvari, Gülyaka, Kazım Karabekir, Esenyali, Esenlik Mah., İZSU, Katip Çelebi Üni., Atatürk Eğitim Araş. Hast., Hisar İHL Planlı
Karaburun 10:00 18:00 Salman Mah., Eski Salman (tamamı) L-76 Planlı
Karşıyaka 02:00 02:15 Mavişehir Mah., Sports International Planlı
Kemalpaşa 09:00 09:30 Bağyurdu bölgesi: 29 Ekim, Kazımpaşa, Kemal Atatürk, Yeni Mah. + çok sayıda cadde/sokak Planlı
Kiraz 09:00 17:00 Sarısu Mah., Merkez Sk. ve civarı (TR-1) Planlı
Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., Rakım Erkutlu Cd., 574-575-576-628-661-663-666-713-721 Sk. ve civarı Planlı
Menderes 13:30 17:00 Kemalpaşa Mah., Gazipaşa Mah. Planlı
Menemen 15:30 17:00 Yahşelli Mah., 6332 Sk. ve civarı Planlı
Narlıdere 09:00 16:00 Ilıca Mah., Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin Sk. ve civarı Planlı
Ödemiş 10:00 13:00 Kazanlı Mah., Ova mevkii Planlı
Seferihisar 09:00 16:00 Camikebir Mah. 84/5, 83/3 Sk., Sığacık Cd. ve civarı Planlı
Selçuk 09:00 12:00 Belevi Mah., Torbalı yolu üzeri tesisler, sulama, çiftlikler, GSM baz istasyonları, DDY GES santrali Planlı
Tire 09:00 17:00 Mehmetler Mah. TR1 C kolu tamamı Planlı
Torbalı 09:00 14:00 Kaplanlık Mah. tamamı ve ova sulama aboneleri Planlı
Urla 10:00 15:00 Kuşçular Mah. 8036, 8037, 8038, 8037/1, 8035 Sk. Planlı

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 25 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ