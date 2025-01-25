Akaryakıt fiyatları, ekonomik dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. 25 Ocak 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Ancak önceki gün İstanbul, İzmir ve Ankara’da benzinde 4-5 kuruş, motorinde ise 2-3 kuruşluk fiyat artışları pompaya yansımıştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 46,27 TL/LT

Motorin: 47,30 TL/LT

LPG: 26,49 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 46,12 TL/LT

Motorin: 47,19 TL/LT

LPG: 25,89 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46,76 TL/LT

Motorin: 47,97 TL/LT

LPG: 26,39 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,14 TL/LT

Motorin: 48,35 TL/LT

LPG: 26,24 TL/LT

Son zamlar ne zaman yapıldı?

Geçtiğimiz hafta 16 Ocak 2025’te motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş, 18 Ocak 2025’te ise benzine 91 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışlar, pompa fiyatlarına yansımış ve araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilmişti.