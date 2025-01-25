Konya’nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde akşam saatlerinde 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak, henüz iki kişiye ulaşılamadı.

Soruşturma başlatıldı, 4 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olay yeri detaylı bir şekilde inceleniyor. Uzman bilirkişi heyeti ve cumhuriyet savcıları, olayın yaşandığı alanda kapsamlı bir araştırma yapmaya devam ediyor.

Adli süreç başladı

Olayın hemen ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatarak bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturma süreci ve yapılan incelemeler, çöküşün nedenlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde sürdürülüyor.