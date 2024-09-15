Kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Bakiye Uğur, dünya genelinde artan çevre kirliliğine dikkat çekerek toksikolojinin önemi ve alınması gereken önlemler konusunda toplumu bilgilendirme gerekliliğine vurgu yaptı. Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan ise derneğin faaliyetleri ve 25. kongrenin hazırlanışı hakkında katılımcılara bilgi verdi. MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakurt, bu önemli kongrenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, başarılı bildirilerin sunulacağına dair beklentilerini dile getirdi.

İlk Gün: Klinik Toksikoloji Kursu ve tartışmalar

Kongrenin ilk günü, Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen 28. Klinik Toksikoloji Kursu ile başladı. Bu oturumda, konunun uzmanları arasında bilgi alışverişi yapıldı. Kongrenin ikinci günü ise MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi B Salonu’nda devam etti. İlk günkü oturumlarda, çevresel, biyolojik ve kimyasal zehirlenmeler ile iklim değişikliklerine bağlı vakalar üzerinde tartışmalar yapıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Katılımcılar ve önemli başlıklar

İki gün süren kongreye, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve uzman doktorlar katıldı. Kongrede iklim değişiklikleri ve toksisite, klinik toksikoloji ile ilgili güncel konular, GETAT yöntemleri ve toksisite sınırları gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca, olgu sunum yarışması ile kongre zenginleştirildi ve toplamda 17 sözlü bildiri sunuldu.