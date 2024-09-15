Kiralık kasa sözleşmeleri ve ücretler

Normalde kiralık kasa sözleşmeleri yıllık olarak düzenleniyor. Ancak bazı bankalarda aylık, 3 aylık veya 6 aylık gibi esnek seçenekler de sunuluyor. Ücretler bankadan bankaya değişiklik gösterirken, kasa bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Deprem sonrası talep patlaması

Özellikle deprem sonrasında kiralık kasalara olan talep ciddi şekilde arttı. Artan güvenlik kaygıları ve değerli eşyaların korunma ihtiyacı, kasa bulunmasını zorlaştırdı. Bankalarda kiralık kasa arayanların çoğu, uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyor.