Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 25 yaşındaki Uğur Öztürk, okul duvarının üzerinde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde yer alan Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleşti. Bir vatandaş, okul duvarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan incelemede ölen kişinin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.