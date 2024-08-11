Tarihi doku ve Osmanlı sanatı: Emir Sultan Türbesi

İzmir’in tarihi dokusunu yansıtan Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, 700 yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülüyor. 14. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu türbe, Aydınoğlu Gazi Umur Bey tarafından, İzmir’in fethinde rol oynamış Seyyid Mükeremeddin için yaptırılmış. Seyyid Mükeremeddin, fetih sırasında veya hemen sonrasında vefat etmiş ve türbesi de buraya yapılmış. Türbenin çevresinde zamanla oluşan zaviyenin adı, bulunduğu mahalleye de adını vermiş: Şeyh Mahallesi.

Tarihi yapılar ve işlevi

Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, semahane, aşevi, misafirhane, türbe, kuyu ve hamamdan oluşan bir kompleks. Gazi Umur Bey, bu yapıların bakımı için Gaziemir ilçesinin kökenini oluşturan Seydiköy'ün gelirlerini vakfetmiş. Tarih boyunca İzmir’in saygın isimleri buraya defnedilmiş; bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın dedesi Uşakizade Sadık Bey ve eşi, İzmir valilerinden Ahmet Esat Paşa, son İzmir valisi Ahmet İzzet Bey, İzmir’in son Mevlevi şeyhi Şeyh Nuri Efendi ve Gureba-i Müslimin doktorlarından Şehri Bey gibi önemli kişiler bulunuyor. Miralay Süleyman Fethi Bey’in kabri ise 1988’e kadar burada bulunmaktaydı, ancak daha sonra Narlıdere’deki askeri şehitliğe nakledildi. Emir Sultan’ın küçük mezarlığında 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan 169 mezartaşı yer alıyor.

Mimari özellikler

Zaviyenin en dikkat çeken yapısı türbe, yarım küre şeklindeki kubbesiyle göz kamaştırıyor. Kubbe, sekizgen bir kasnak üzerine oturuyor ve dış kısmı alaturka kiremitlerle kaplanmış. Kubbenin geçiş bölgesinde, kubbe eteğinde ve mihrap kısmında geç Osmanlı dönemine ait alçı süslemeleri görebilirsiniz. Kemerler arasında dört halifenin isimleriyle süslenmiş alçı rozetler yer almakta, bu rozetlerin etrafında ise üçer ay-yıldız motifi bulunuyor.

Türbenin yanı sıra, hamam ve çevredeki konutların duvarlarında da Roma veya Bizans dönemine ait, süslemeli veya kitabeli devşirme taşlar göze çarpıyor.

Restorasyon ve ziyaret

Yaklaşık 1400 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011-2014 yılları arasında kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek yeniden ziyarete açıldı. Bu özel mekan, hem tarih meraklıları hem de huzurlu bir ziyaret arayanlar için ideal bir durak.

Ziyaretinizde tarihi dokuyu hissedebilir, Osmanlı dönemine ait zarif süslemeleri ve eski taşları yakından görebilirsiniz. Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, hem ruhsal hem de tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi: Nerede ve nasıl gidilir?

Adres: Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi Şeyh Mahallesi, 35330 İzmir, Türkiye.

Nerede: Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, İzmir şehir merkezinin güneydoğusunda, Şeyh Mahallesi’nde yer almaktadır. İzmir’in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bu önemli mekan, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Nasıl gidilir:

Özel araç ile: İzmir şehir merkezinden özel aracınızla türbeye ulaşmak oldukça kolaydır. Şehir merkezinden Ege Caddesi’ne yönelip, oradan Şeyh Mahallesi’ne doğru ilerleyin. Park alanı türbenin yakınlarında mevcut olabilir. Toplu taşıma ile: Otobüs: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi otobüsleri ile Emir Sultan Türbesi’ne yakın duraklara ulaşabilirsiniz. “Şeyh Mahallesi” veya “Emir Sultan” duraklarını hedef alabilirsiniz.

Tramvay: İzmir’in tramvay hatlarından (İzmir Tramvayı) biri ile şehir merkezinden hareket ederek, türbeye en yakın duraklarda inebilirsiniz. İlgili duraklardan yürüyerek türbeye ulaşabilirsiniz. Yürüyerek: Şehir merkezinden yürüyüş yaparak da türbeye ulaşabilirsiniz. İzmir’in tarihi bölgelerinden biri olan Şeyh Mahallesi’ne yönelip, tabelaları takip ederek türbeye kolayca varabilirsiniz.

Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi, hem tarihi hem de manevi bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.