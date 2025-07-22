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İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte kamu düzenini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Emniyet kaynakları, özellikle uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik saha çalışmalarının yoğunlaştığını ifade etti.

Polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanan T.Y., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan toplam 25 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. isimli şahsın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

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