Diyarbakır’da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medyadaki canlı yayında görünen sokak tabelasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

Yakayı canlı yayında ele verdi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’nin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.

Daha önce yapılan operasyonlarda R.İ.’nin adresine ulaşılamadı. Polis, R.İ.’nin sosyal medya hesaplarını takip etti. Canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Tabela sayesinde bölge daraltıldı ve arama alanı belirlendi.

11 Ekim’de belirlenen sokaklarda konuşlanan polis ekipleri, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalandı. Gözaltına alınan R.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.