Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün enerjiniz yüksek, ancak dikkatli olun. Aceleci kararlar almak yerine düşünerek hareket edin. Özellikle iş hayatınızda sabırlı olmanız gereken bir gün.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ani harcamalardan kaçının ve birikimlerinizi korumaya odaklanın. Aşk hayatınızda ise güzel sürprizler sizi bekliyor.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Bugün iletişim becerileriniz ön planda. Sosyal çevrenizde önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Ancak, başkalarının sizi yanlış anlamasını önlemek için net olmaya özen gösterin.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ailevi konular bugün sizin için ön planda olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecek. İç huzurunuzu korumak için meditasyon veya doğa yürüyüşü yapmayı deneyin.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyerinizde yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Ancak, başarıya giden yolda hırsınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Detaylara verdiğiniz önem bugün iş hayatınızda takdir görecek. Ancak, her şeyi kontrol altında tutma isteğiniz strese yol açabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Bugün dengeyi bulma günü. İş ve özel yaşamınızı dengede tutmak için planlı olmalısınız. Romantik ilişkilerinizde anlayışlı olmak, ilişkinizi güçlendirecek.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Duygusal olarak yoğun bir gün sizi bekliyor. İçsel hesaplaşmalarınız olabilir. Ancak, bu durum size derin bir farkındalık kazandıracak. Kendinizi dinlemekten çekinmeyin.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün özgürlüğünüzü hissetmek isteyebilirsiniz. Yeni maceralar için planlar yapın, ancak riskleri iyi hesaplayın. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek moralinizi yükseltecek.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kariyerinizle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanın. Ailevi konularda ise sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün yaratıcılığınız zirve yapıyor. Yeni projelere başlamaktan çekinmeyin. Ancak, sosyal ilişkilerde ani çıkışlardan kaçınmalı ve diplomatik olmaya özen göstermelisiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Duygusal olarak hassas bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onların desteğini hissetmek size iyi gelecek. Yaratıcı çalışmalarınızda başarı elde edebilirsiniz.