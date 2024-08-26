Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Mutlu’nun yürüttüğü “Yeni Nesil, Kurşunsuz Yüksek Performanslı FET'ler İçin Bizmut Tabanlı Yarı İletkenler” başlıklı proje, TÜBİTAK-ARDEB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu çevre dostu proje, kurşunsuz ve toksik olmayan yarı iletkenler geliştirerek yeni nesil elektronik cihazların üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yenilikçi elektronik cihazlar

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Adem Mutlu’nun liderliğinde yürütülen proje, çevre dostu ve yüksek performanslı alan etkili transistörlerin (FET) üretimi üzerine odaklanıyor. Proje, metil amonyum bizmut iyodür (MBI) ve gümüş bizmut iyodür (ABI) gibi yarı iletkenlerle geliştirilecek. Kurşunsuz malzemelere güçlü bir alternatif sunan bu bizmut tabanlı yarı iletkenler, daha stabil ve toksik olmayan yapılarıyla dikkat çekiyor.

Çevre dostu ve yenilikçi malzemeler

Dr. Mutlu, projenin çevre dostu çözücüler kullanarak yüksek performanslı transistörler geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Bizmut tabanlı malzemelerin, yüksek mobilite ve düşük histeresis özellikleri ile öne çıktığını ve elektronik cihazlar için güçlü bir aday olduğunu vurgulayan Mutlu, bu çalışmanın yeşil elektronik alanında önemli bir adım olacağını ifade ediyor.

Bilime ve çevreye katkı sağlayan yöntemler

Proje kapsamında, yeni nesil yarı iletken yapıların üretimi için yenilikçi yöntemler kullanılacak. Metilamin (MA) gazı ile MBI yapısının oluşturulması, farklı Ag/Bi molar oranlarıyla ABI rudorffite yapıların kaplanması gibi süreçler detaylı olarak incelenecek. Çözeltiden film kaplamaya, termal işlemden elektriksel karakterizasyona kadar pek çok teknik, projede kapsamlı bir şekilde uygulanacak. Elde edilen sonuçlar, toksik olmayan bizmut tabanlı malzemelerin ileri elektronik cihazlar için potansiyelini ortaya koyacak.

Elektronik dünyasında yeni bir dönem

Projeyle, çevre dostu çözücülerle üretilen MBI ve ABI yapılarının, yeşil elektronik alanında çığır açması bekleniyor. Yüksek performanslı bu transistörler, hem bilimsel literatüre hem de çevre dostu teknolojilere katkı sağlayacak. Dr. Mutlu, kurşunsuz ve toksik olmayan bu malzemelerin kullanımının elektronik dünyasında yeni bir alan açacağını ve geleceğin daha temiz, verimli bir elektronik dünyasına öncülük edeceğini belirtiyor.