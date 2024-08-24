Eşme Turistik Kilim Kültür ve Sanat Festivali, Eşme Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında, coşkulu bir kortej düzenlendi. Şanlı Türk Bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bayraklarının taşındığı kortejde, bando takımı eşliğinde renkli bir yürüyüş yapıldı.

Açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan gibi isimler katıldı. Ayrıca, festivale jonglörler, tahta bacaklar, animasyon ekipleri, halk oyunları grupları, davul-zurna seymen ekibi, Atlı Cirit Kulübü, avcılar ve atıcılar kulübü, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri ve binlerce vatandaş da eşlik etti.

Başkanların açılış konuşmaları

Festivalin açılışında konuşan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, festivalin kültür ve sanat üzerindeki önemine vurgu yaparak, katılımcılara hoş geldiniz dedi. Heyecanını dile getiren Tozan, ardından sözü Mansur Yavaş’a devretti.

Mansur Yavaş, festivallerin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Eşme’nin Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne dikkat çeken Yavaş, davet için teşekkürlerini iletti.

Renkli etkinlikler ve halk oyunları

Festivalin üç günü boyunca, yerli ve yabancı ekiplerin oluşturduğu halk oyunları grupları etkileyici performanslar sergiledi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından beğenilen gösteriler, büyük ilgi gördü. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gösterilere ilgiyle tanıklık etti.

Gece sonunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tarafından bir Eşme Kilimi hediye edildi. Mansur Yavaş, Eşmelilere "Ankara’ya sizden selam söyleyeceğim" diyerek veda etti.

Festival, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra yerel ve ulusal katılımcılar arasında güçlü bir birlikteliğin simgesi olarak büyük bir başarıyla tamamlandı.