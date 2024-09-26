Futbol dünyası 26 Eylül Perşembe günü kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Özellikle Avrupa ve Asya liglerinde önemli maçlar oynanırken, Türkiye’de de Süper Lig mücadelesi dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar.

Maç programı ve yayın bilgileri

Avrupa Ligi'nde 26 Eylül 2024 programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe - Union SG - TRT 1

19.45 Malmö - Rangers - Tabii Spor

22.00 Ajax - Beşiktaş - TRT 1

22.00 Braga - Maccabi Tel Aviv - Tabii Spor 4

22.00 Frankfurt - Viktoria Plzen - Tabii Spor 3

22.00 Lyon - Olympiakos - Tabii Spor 2

22.00 Roma - Athletic Bilbao - Tabii Spor 1

22.00 Tottenham - Karabağ - Tabii Spor

İspanya LaLiga

20.00 Espanyol - Villarreal - S Sport, EXXEN

20.00 Las Palmas - Real Betis - S Sport, EXXEN

22.00 Celta Vigo - Atletico Madrid - S Sport, EXXEN

İtalya Kupası:

19.30 Monza - Brescia - Nesine TV

22.00 Napoli - Palermo - Nesine TV

Belçika Pro Lig

21.45 Cercle Brugge - KAA Gent - Nesine TV

Gözler özellikle UEFA Avrupa Ligi ve İspanya’daki maçlarda!

Bugün futbolseverleri, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları heyecanlandırırken, yine Avrupa Ligi'nde Tottenham - Karabağ mücadelesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda LaLiga'da yıldızlarla dolu Atletico Madrid - Celta Vigo maçı da izlenmeye değer.