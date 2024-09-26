Futbol dünyası 26 Eylül Perşembe günü kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Özellikle Avrupa ve Asya liglerinde önemli maçlar oynanırken, Türkiye’de de Süper Lig mücadelesi dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar.
Maç programı ve yayın bilgileri
Avrupa Ligi'nde 26 Eylül 2024 programı şöyle:
19.45 Fenerbahçe - Union SG - TRT 1
19.45 Malmö - Rangers - Tabii Spor
22.00 Ajax - Beşiktaş - TRT 1
22.00 Braga - Maccabi Tel Aviv - Tabii Spor 4
22.00 Frankfurt - Viktoria Plzen - Tabii Spor 3
22.00 Lyon - Olympiakos - Tabii Spor 2
22.00 Roma - Athletic Bilbao - Tabii Spor 1
22.00 Tottenham - Karabağ - Tabii Spor
İspanya LaLiga
20.00 Espanyol - Villarreal - S Sport, EXXEN
20.00 Las Palmas - Real Betis - S Sport, EXXEN
22.00 Celta Vigo - Atletico Madrid - S Sport, EXXEN
İtalya Kupası:
19.30 Monza - Brescia - Nesine TV
22.00 Napoli - Palermo - Nesine TV
Belçika Pro Lig
21.45 Cercle Brugge - KAA Gent - Nesine TV
Gözler özellikle UEFA Avrupa Ligi ve İspanya’daki maçlarda!
Bugün futbolseverleri, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları heyecanlandırırken, yine Avrupa Ligi'nde Tottenham - Karabağ mücadelesi dikkat çekiyor. Aynı zamanda LaLiga'da yıldızlarla dolu Atletico Madrid - Celta Vigo maçı da izlenmeye değer.