Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan ve vatandaşların doğal meyve ve sebze yetiştirebileceği ‘Hobi Bahçesi’ için başvuru süreci resmen başladı. 40 yaş üstü vatandaşların yararlanabileceği bu yeşil alanlar, doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular, 30 Eylül Pazartesi günü başlayıp, 11 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular ise Merkezefendi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak.

Kura ile 95 şanslı vatandaş belirlenecek

Başvurular tamamlandıktan sonra, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30’da, Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekilişiyle Hobi Bahçesi tahsisi yapılacak. Kura sonucu, 95 vatandaş Hobi Bahçesi'ne sahip olma şansını yakalayacak. Proje, doğal yaşamı desteklemek ve şehir hayatının stresiyle mücadele eden vatandaşlara rahatlama imkanı sunmak amacıyla hayata geçirildi.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler

Başvurular için bazı kriterler ve belgeler gerekiyor. 40 yaş üzerindeki vatandaşların şahsen yapması gereken başvuru işlemi için gereken belgeler şunlar:

Başvuru dilekçesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2 adet fotoğraf,

İkametgah belgesi (Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde oturulduğunu gösterir),

Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

Varsa, birinci derece şehit yakını, gazi veya engelli olduğunu gösterir belge,

Başkası adına başvuru yapılacaksa noterden vekaletname ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi.

Merkezefendi Belediyesi’nin bu sosyal projesi, vatandaşları toprakla buluşturmayı ve doğaya olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.