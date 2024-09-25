İzmir'de 26 Eylül Perşembe günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193972
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BAYRAKLI / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3194087
Gümüşpala ( 7076. Sk. 7019. Sk. 7068. Sk. 7069. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7078. Sk. 7077. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3194091
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar ( 7354. Sk. 7354/1. Sk. 7354/2. Sk. 7329. Sk. Kubilay Kubilay Cd. 7355. Sk. 7332/1. Sk. 7345. Sk. 7345/1. Sk. 7345/2. Sk. 7346. Sk. 7346/1. Sk. 7347. Sk. 7347/1. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3194175
Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196223
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar ( Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:30
Kesinti ID : 3195828
Halıköy ( OVACIK DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK YAYLASI )
BORNOVA / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195644
Meriç ( 5711/4. Sk. 5711/6. Sk. 5711/7. Sk. 5712. Sk. 5717. Sk. )
BUCA / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195670
Şirinkapı ( 1058/20. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1058/2. Sk. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3195784
BUCA / İZMİR
Belenbaşı ( 3015 Sk. 3009 3006 3001 3002 3003 3018. Sk. Hürriyet Cd. 3018/3 3002/2 Sk. 3015/3 Sk. 3015/2 Sk. Efeler Cd. Gonca Yörük Cd. Beylik Cad. Belen Cd. 3023. Sk. 3019/1. Sk. 3019. Sk. 3018/1. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. 3010. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3015. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3020 Sk. 3020/1 3020 3016/1 Sk. 3012 3013 3007 Sk. BELEN 3015 3002/1 3018/4 3018/2 )
Kırklar ( Karatekeli Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3195680
Germiyan
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195681
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
KARABAĞLAR / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195607
Özgür ( 3949. Sk. 3941. Sk. 3972/4. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195576
Yağlar ( Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu YAYLA YENİYOL )
Umurcalı
Şemsiler ( MANDAL )
Karaman ( KÖY CİVARI Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Arkacılar ( OKKATAŞI Değirmenönü )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:30
Kesinti ID : 3195601
KİRAZ / İZMİR
Uzunköy ( KURTALAN Kurtalan )
Çanakçı
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3195609
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı ( GÖÇMEN CINGILLAR Hacılar Göçmen Cıngıllar )
Olgunlar ( HACILAR )
MENDERES / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3195657
Çile ( 7457 mersinalanı sok. OVA 7459 MERSİN gazi mustafa paşa 7456 7454 Sahil Cd. 7458 )
Çakaltepe ( 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 7325 sokak 7327 7318 7320 sokak 7330 sokak 7302 sokak 7303 7308 7306 7312 7310 7314 7300/4 7300/8 7318 sokak 7335 7336 7314 sokak 7310 SOKAK 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak )
MENEMEN / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193972
Hatundere ( 6128 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6101. Sk. 6131 6132 HATUNDERE 6131/1 6122. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195833
MENEMEN / İZMİR
Musabey ( Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu 311. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 300. Sk. )
Yıldırım ( İzmir Çanakkale Asfaltı 35. Sk. 35/9 Sokak 35/9 SK. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 35/9 )
Buruncuk ( 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 410. Sk. 411. Sk. )
Camiikebir
Kesik ( 3038 Ümit Cd. 2001. Cd. 3003. Sk. 3007. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3042. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Maltepe Yolu Sk. Seyrek Yolu Sk. Ümit )
ÖDEMİŞ / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195572
Kurucuova ( Şirinyer küme evleri YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri KİRAZ YOLU )
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
Ertuğrul ( cami önü küme evler )
Mescitli
Ovakent
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195575
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kaymakçı ( Denizli Ödemiş Yolu )
Çaylı ( küme evler FULYA İnci Sk. Özlem Sk. Özgür Sk. Özcan Önder Sk. Önder 2. Çıkmazı Önder 1. Çıkmazı Çağlar Sk. Zafer Sk. Yıldız Sk. Yıldırım Sk. Yeşilyurt Sk. Yem Sk. Tepe Sk. Tepe Gazinosu Yolu Tepe Tasemin Sk. Sıla Sümbül Sk. Servet Sk. Nisan Mesire Sk. Mesire 1. Çıkmazı Meltem Sk. Mehtap Sk. Medeniyet Cd. Medeniyet 2.Çıkmazı Medeniyet 1.Çıkmazı Kültür Cd. 6. Çk. Kültür Cd. 3. Çk. Kültür Cd. 2. Çk. Kültür Cd. Koşuyolu Cd. 2. Çk. Koşuyolu Cd. Kiraz Sk. Kerim Sk. Girgin Çk. Girgin Sk. Fidan Fatih Sk. Ezgi Eyup Akın Engin Ender Ekin 7. Çıkmazı Egemen Sk. Dinçer Deveci Sk. Cambaz Sk. Bilgin Sk. 2. Çk. Bilgin Sk. Bilgin 6.Çıkmazı Bayır Sk. Bayır Barış Sk. 1. Çk. Barış Sk. Aydın Sk. Adnan Menderes Cd. 5. Kültür Çk. MEDENİYET CAD. )
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu Yeşilköy Köyü Yolu )
Uzundere ( Uzundere Yolu )
Kızılcaavlu ( Kızılcaavlu Köyü Beydağ Ödemiş Yolu kızılcavlu küme evleri )
Alaşarlı ( KÜME EVLER Alaşarlı Yolu ALAŞARLI KÜME EVLER )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195576
ÖDEMİŞ / İZMİR
Pirinççi ( KEMENLER OVA YOLU pirinççi kızılkule küme ev )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu )
Kemenler
Emirli ( KIZMEZARLIĞI Emirli Köyü İç Yolu kızmezarlığı küme evler EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ emirli )
Çaylı
Kaymakçı ( ESELLİ KÜME EVLER )
Bademli
Orhangazi ( Orhangazi Yolu ORHANGAZİ İÇ YOLU köy içi ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ )
Köfündere ( Köfündere Köyü Köfündere Küme Evleri KÖFÜNDERE )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3195578
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( PARNALI KEMER )
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:30
Kesinti ID : 3195828
ÖDEMİŞ / İZMİR
Konaklı ( Akar Sk. Ali Gazi Sk. Balcı Sk. Ballı 1 Çk. Ballı Sk. Baltacı Sk. Başaran Sk. Birgili Sk. Birgili Çk. Canavar Sk. Ceylan Sk. Davut Dede Yolu Dere Sk. Dindar Sk. Hacıbekir Sk. Halılı Sk. Hanaylı 1 Çk. Hanaylı Sk. Harman Sk. Helvacı Sk. Karabekir Sk. Karcı Sk. Kibar Sk. Konaklı Köyü Köşebaşı 1 Çk. Köşebaşı Sk. Lale Sk. Mehmet Kutlu 4. Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu Çk. Menekşe Sk. Mithatpaşa 1 Çk. Mithatpaşa Cd. Osman Tosun Sk. Pehlivan 1 Çk. Pehlivan Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Salih Paşaoğlu Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Sarı Sk. Sinan Sk. Sinan Çk. Taşlık Sk. Türkmen Sk. Urgancı Sk. Uyar Sk. Yaka Sk. Yalçın Sk. Yenir Sk. Yümlü Sk. Çakırcalı 1 Çk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı Sk. Çamlık Sk. Çengelli Sk. Çiçek Sk. Üzümlü Sk. İmar Sk. İsmet Paşa 1 Çk. İsmet Paşa Cd. Şehit Kamil Alkanlar Cd. Şehit Mehmet Sk. KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ )
Mescitli ( mescitli küme evleri Mescitli Köyü İç Yolu Mescitli küme evleri )
Pirinççi ( KIZILKULE KIZILKULE KÜME EVLERİ Kemenler Yolu Pirinççi Köyü İç Yolu BIÇAKÇI )
Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ Tire Ödemiş Yolu )
Yolüstü
Bozcayaka ( bazcayaka mah Bozcayaka Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu )
Bademli ( KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ KARAHAYIT üçcevizler ara yol bademli kocabağlar küme evleri bademli mahallesi çarşıiçi sokak Arapbaşoğlu Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Cami Kümesi Sk. Festival Sk. ÇELEBİOĞLU çakallar Sk. Hacıahmetler Sk. Hafızağa Sk. Hafızağa Çk. Hamitoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Karakaşoğlu Sk. Kasaplar Sk. Kazım Dirik Cd. Koca Hafız Sk. Kosan Sk. Küloğlu Sk. KULOĞLU Nalbantoğlu Sk. Pazaryeri Sk. Sanayi Sitesi Sk. Satı Sk. Toptepe Sk. Çakallar Kümesi Sk. Çarşıiçi Sk. Çelebioğlu Sk. Çirkinoğlu Sk. Şükrü Efendi Sk. ÜÇCEVİZLER KARAKAŞOĞLU SK )
Ovakent ( KUMTEPE Dutlukuyu küme evleri dutlukuyu küme evleri DUTLUKUYU KÜME EVLERİ KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ kuruçeşme mevkii keçeci ODEŞE DUTLUKUYU KÜME EVLER İLKE KARAÇUL SOKAK Ahmetbey Sk. Akdağ Sk. Aralık Sk. Atatürk Cd. Ayenoğu Sk. Bademli Cd. Bayır Sk. Belediye Sk. Bülbül Sk. Canbaz Sk. Celep Sk. Cerit Sk. Darıcı Sk. Davulcuoğlu Sk. Doğan Sk. Emiroğlu Sk. Fatih Cd. Fatih Çıkmazı Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Hacı İsmail Sk. Hafız Şerif Sk. Hamam Sk. Hasan Doğan Cd. Hisar Cd. Kale Sk. Kasap Sk. Kasapoğlu Sk. Katırcıoğlu Sk. adil Sk. Kazım Karabekir Cd. Keçeci Sk. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal 1. Cd. Namık Kemal Cd. Okul Sk. Osmanağa Sk. Ova Sk. Ovakent Yolu Ragıpbey Sk. Savaşlar Sk. Serdaroğlu Sk. Sevgenler Sk. Stadyum Sk. Sönmez Sk. Sünnetçi Sk. Temizel Sk. Vatan Cd. Zonguroğlu Sk. Zümrüt Sk. Çakırlar Sk. Çavuş Sk. Çayiçi Sk. Çelenler Sk. Çoban Sk. Çınaraltı Sk. İmamoğlu Sk. İnkılap Cd. Şentürk Sk. Şirin Sk. narlıkuyu ovakent )
Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ bıçakçı BÖRÜLCELİK ovacık yaylası küm evler OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ OVACIK YAYLASI bıçakçı küme evler biçakçı boyalık kervan yaylası küme evleri )
Kemenler
TİRE / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192005
Çiniyeri
Işıklı
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194092
TİRE / İZMİR
Fatih ( Dicle Sk. Saim Falakalı Cd. Tevfik Helvacıoğlu Cd. Turgut Özal Blv. Türker Sk. Çam Sk. Millet Cd. Mehmet Hüsnü Tükel Cd. Mehmet Güvensay Cd. Faik Berber Sk. Efe Sk. Sadık Giz Cd. Can Egeli Sk. )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194095
TİRE / İZMİR
Fatih ( Çam Sk. Türker Sk. Sevinç Sk. Saim Falakalı Cd. Millet Cd. Başak Sk. )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194097
TİRE / İZMİR
Fatih ( 19 Mayıs Cd. Behçet Kadı Sk. Evliya Çelebi Sk. Mimar Sinan Cd. Millet Cd. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Faik Berber Sk. İmam Hatip Cd. )
URLA / İZMİR
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3195680
Kadıovacık ( VATAN 9501 9500 HURMA 9507 7032 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. LEYLAK 9507/1 ESKİ ÇINAR )
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7009 7039 7019 7023 7030/2 7031/1 Sk. 7029. Sk. 7029 Sk. 7028/1 Sk. 7028 7026 7019. Sk. 7030 7012 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7007. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7024 7018 7015 7020 7005 7042 7021/1 7010 7000 7035/1 7021 7022 7037 )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:30 - 16:30
Kesinti ID : 3195681
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7012 7010 7000 7035/1 7021 7022 7030 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7037 7019. Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7030/2 7023 7019 7039 7009 7018 7015 7020 7005 7042 7021/1 )
Kadıovacık ( VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 7032 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. 9501 )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Birgi ( 7514 )
Planlandı
26Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3195683
URLA / İZMİR
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7039 7030/2 7031/1 Sk. 7030 )