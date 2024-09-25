26 Eylül 2024 Perşembe günü, Aydın'ın çeşitli ilçelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.
İşte kesinti programı
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3093595
- Saat: 09:00 - 10:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Fatih Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Çam Sk., Selvi Sk., Sedir Sk., Palamut Sk., Köknar Sk., Kavak Sk., Hilal Sk., Çınar Sk., Denizli Karayolu Cd., İnönü Cd.
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099183
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Akbük Mh.
- Etkilenen Sokaklar: 1206. Cd., 1200. Sk., 1209. Sk.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099682
- Saat: 10:00 - 15:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Mesutlu Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Mesutlu Sk.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099684
- Saat: 10:00 - 15:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Bölge: Efeler / Aydın
- Mahalle: Mesutlu Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Aydın Dalama Yolu, Mesutlu Sk.
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099768
- Saat: 10:30 - 11:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Ahatlar Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Aşağı Sk.
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099770
- Saat: 12:00 - 12:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Cumayanı Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Cumayanı 1. Sk., Kıryaka Sk.
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099771
- Saat: 14:00 - 14:30
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Cumayanı Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Cefarlar Sk., Cumayanı Sk.
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099772
- Saat: 15:30 - 16:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Cumayanı Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Cumayanı Sk.
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101740
- Saat: 10:00 - 15:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Dedeler Mh.
- Etkilenen Sokaklar: Dedeler Köyü İçi Yolu, Ataköy Mh.
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101822
- Saat: 09:30 - 12:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Yenidoğan Mh.
- Etkilenen Sokaklar: 32. Sk., 86. Sk., İstiklal Cd., Kurtuluş Cd.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101936
- Saat: 13:00 - 14:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalle: Girne Mh.
- Etkilenen Sokaklar: 2196. Sk., 2202. Sk., Ali İhsan Paşa Blv., İsmet Sezgin Blv.
Kaynak: HABER MERKEZİ