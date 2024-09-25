26 Eylül 2024 Perşembe günü, Aydın'ın çeşitli ilçelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

İşte kesinti programı

Kesinti ID: 3093595

3093595 Saat: 09:00 - 10:00

09:00 - 10:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Fatih Mh.

Fatih Mh. Etkilenen Sokaklar: Çam Sk., Selvi Sk., Sedir Sk., Palamut Sk., Köknar Sk., Kavak Sk., Hilal Sk., Çınar Sk., Denizli Karayolu Cd., İnönü Cd.

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099183

3099183 Saat: 10:00 - 11:00

10:00 - 11:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Akbük Mh.

Akbük Mh. Etkilenen Sokaklar: 1206. Cd., 1200. Sk., 1209. Sk.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099682

3099682 Saat: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Mesutlu Mh.

Mesutlu Mh. Etkilenen Sokaklar: Mesutlu Sk.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099684

3099684 Saat: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Bölge: Efeler / Aydın

Efeler / Aydın Mahalle: Mesutlu Mh.

Mesutlu Mh. Etkilenen Sokaklar: Aydın Dalama Yolu, Mesutlu Sk.

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099768

3099768 Saat: 10:30 - 11:00

10:30 - 11:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Ahatlar Mh.

Ahatlar Mh. Etkilenen Sokaklar: Aşağı Sk.

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099770

3099770 Saat: 12:00 - 12:30

12:00 - 12:30 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Cumayanı Mh.

Cumayanı Mh. Etkilenen Sokaklar: Cumayanı 1. Sk., Kıryaka Sk.

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099771

3099771 Saat: 14:00 - 14:30

14:00 - 14:30 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Cumayanı Mh.

Cumayanı Mh. Etkilenen Sokaklar: Cefarlar Sk., Cumayanı Sk.

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099772

3099772 Saat: 15:30 - 16:00

15:30 - 16:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Cumayanı Mh.

Cumayanı Mh. Etkilenen Sokaklar: Cumayanı Sk.

Karacasu'da elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3101740

3101740 Saat: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Dedeler Mh.

Dedeler Mh. Etkilenen Sokaklar: Dedeler Köyü İçi Yolu, Ataköy Mh.

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3101822

3101822 Saat: 09:30 - 12:00

09:30 - 12:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Yenidoğan Mh.

Yenidoğan Mh. Etkilenen Sokaklar: 32. Sk., 86. Sk., İstiklal Cd., Kurtuluş Cd.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3101936

3101936 Saat: 13:00 - 14:00

13:00 - 14:00 Durum: Planlandı

Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalle: Girne Mh.

Girne Mh. Etkilenen Sokaklar: 2196. Sk., 2202. Sk., Ali İhsan Paşa Blv., İsmet Sezgin Blv.