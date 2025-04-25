Gediz Elektrik, Manisa'nın 6 ilçesinde planlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Salihli ve Yunusemre ilçelerinde uzun süreli kesintiler olacak.

26 Nisan Cumartesi günü Manisa'da elektrik kesintisi

Gediz Elektrik, Manisa'nın 6 ilçesinde planlı elektrik kesintilerinin 26 Nisan 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı. Elektrik kesintileri, özellikle Salihli ve Yunusemre ilçelerini etkileyerek uzun süreli bir kesinti süreci yaşanacak. Kesintinin sebebi ise bakım ve şebeke yenileme çalışmaları olarak belirtildi.

26 Nisan Cumartesi günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçeler

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintiler Kula, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde yoğunlaşacak. Salihli ve Yunusemre ilçelerinde, özellikle yoğun yerleşim alanlarında elektrik kesintilerinin 5 saat süreceği belirtiliyor.

Yunusemre'de elektrik kesintisi

Yunusemre ilçesinin çeşitli mahallelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 26 Nisan 2025 tarihinde 00:30 - 05:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Hafsa Sultan, Güzelyurt, Fatih, Cumhuriyet, 75. Yıl, Mesir, Laleli ve diğer çevre mahalleler bulunuyor.

Salihli'de elektrik kesintisi

Salihli ilçesinde de kesintiler 26 Nisan 2025 tarihinde 00:30 - 05:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Salihli'nin farklı bölgelerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik olmayacak.

Turgutlu, Alaşehir ve Saruhanlı'da da elektrik kesintisi olacak

Turgutlu, Alaşehir ve Saruhanlı ilçelerinde de benzer şekilde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik, vatandaşların kesinti öncesinde gerekli önlemleri almalarını ve kesintilerle ilgili bilgilere GDZ Elektrik resmi web sitesinden ulaşabileceklerini duyurdu.

Manisali vatandaşların dikkatine

Bu tür planlı kesintilerin, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Gediz Elektrik, kesintiler sırasında elektriksiz kalacak vatandaşlardan anlayış bekliyor. Ayrıca, bu kesintilerde etkilenen tüm bölgelerde GDZ Elektrik ekiplerinin gerekli işlemleri en kısa sürede tamamlayacağı belirtildi.

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