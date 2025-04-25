İzmir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Beydağ, Buca, Karaburun, Kınık ve Menemen gibi ilçelerde kesinti olacak. Detaylar haberimizde!

26 Nisan 2025 Cumartesi günü İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelen bu kesintiler, belirli bölgelerde birkaç saat sürecek. Elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiyi sizler için derledik.

26 Nisan Cumartesi günü İzmir'de elektrik kesintileri nerelerde yaşanacak?

Beydağ'da elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Çamlık (Çamlık Yolu, Çamlık Köyü İç Yolu, Yonca Patıka Patika)

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti 1: Saatler: 9:00 - 9:30 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Zafer (2352/1, 2374, 2315, 2302, 2401, 205/25. Sk., 2302. Sk., 2305. Sk., Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk., 2353, 2311, 2321, 2316, 2328, 2329, 2342 Sk. vb.)

Kesinti 2: Saatler: 9:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Menemen Belediyesi arazisi 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillendi Etkilenen Bölgeler: Zafer

Kesinti 3: Saatler: 9:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Zafer (2355. Sk.)



Karaburun'da elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Tepeboz, Bozköy (1119, 1120, 1111, 1106, 1112, Kolca, Bozköy Köyü İç Yolu, Bozköy Yolu, Taşkın Deniz Sk., Yıldıztepe Sitesi, Çamlık 1121, Gazi Mustafa Kemal)

Kınık'ta elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Balaban (Taş Köprü)

Menemen'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 0:30 - 5:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Karaorman

Elektrik kesintileri ile ilgili duyurular

İzmir'deki elektrik kesintileri, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlanmıştır. Elektrik hatlarında yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, kesinti saatlerine dikkat edilmesi önemlidir. Kesintilerin süreleri ve etkilenen mahallelerin detaylı listesi yukarıda verilmiştir.

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