Adobe, Photoshop kullanıcıları için yeni bir yapay zeka aracı tanıttı. Bu araç, çeşitli düzenleme görevlerini otonom şekilde yerine getiriyor ve kullanıcıların işlerini daha hızlı hale getiriyor.

Yeni yapay zeka aracı neler sunuyor?

Adobe, Max etkinliğinde tanıttığı yeni AI aracının, Photoshop kullanıcılarının işlemlerini otomatikleştireceğini duyurdu. Bu yeni teknoloji, kullanıcıların yazılı komutlarıyla işlem yapmalarına olanak tanıyor ve pek çok Photoshop fonksiyonunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yeni araç, Photoshop’taki "Eylemler" paneli üzerinden erişilebiliyor ve burada kullanıcılar, araçla etkileşimde bulunarak doğrudan işlemlerini yapabiliyor.

Yeni arayüz, yazılı komutlarla verilen talimatlar doğrultusunda işlemleri yerine getiriyor. Kullanıcılar, panel üzerinden yalnızca işlemi başlatmakla kalmayıp, aynı zamanda nasıl yapılacağına dair bilgi de alabiliyor.

Adobe Firefly'ın yeni sürümü duyuruldu

Adobe, etkinlikte yalnızca yeni AI aracını değil, aynı zamanda üretken yapay zeka platformu Firefly'ın yeni sürümünü de duyurdu. Yeni sürüm, ses, video ve görüntü üretim işlevlerini tek bir platformda topluyor. Firefly, Adobe’un kendi yapay zeka modellerinin yanı sıra, Google'ın Veo 2 ve OpenAI’ın GPT-4o gibi harici sistemlerle de içerik oluşturabilme imkanı sunuyor.

Adobe’un yeni yapay zeka aracı ile Photoshop kullanımı daha kolay

Yeni yapay zeka teknolojisi, Adobe Photoshop kullanıcılarının iş akışlarını hızlandırmayı vaat ediyor. Kullanıcılar, AI aracını kullanarak yalnızca birkaç temel komutla geniş düzenleme seçeneklerine erişebilecek. Photoshop’ta yapılan pek çok işlemi otonom bir şekilde gerçekleştiren bu araç, yaratıcı profesyonellere daha verimli bir çalışma deneyimi sunuyor.