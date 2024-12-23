Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı ile 20 yaşındaki Ş.F.A. arasında telefonda başlayan tartışma, kanlı bir cinayetle sona erdi. Kökovalı, evinin bulunduğu sokakta başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, saat 05.45 sıralarında Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Tartışma sokakta cinayete dönüştü

İddiaya göre, Batuhan Kökovalı ile Ş.F.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten başlayan tartışma, zanlının Kökovalı’yı evinin bulunduğu sokağa çağırmasıyla büyüdü. Yüz yüze devam eden tartışma sırasında Ş.F.A., yanında bulunan tabancayla Kökovalı’yı başından vurdu. Olay yerinden kaçan zanlı, mahallede paniğe yol açtı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Kökovalı, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede iki adet boş kovan buldu. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen B.Ş. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, zanlı Ş.F.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.