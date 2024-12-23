Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında kapsamlı denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan risk analizleri sonucu, yasadışı yollarla göçmenlerin ülkeden çıkış yapabileceği koylar ve kıyı şeritleri kontrol altına alındı. Bu denetimler, Karesi, Ayvalık ve Marmara ilçelerinde toplam 3 düzensiz göç olayının ortaya çıkmasına neden oldu.

22 düzensiz göçmen ve 1 organizator yakalandı

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 Afganistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında, göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 5 can yeleği de ele geçirildi. Yakalanan organizatör hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaçakçılıkla mücadelede başarı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyon, göçmen kaçakçılığına karşı kararlılıkla süren mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Yetkililer, bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini ve bölgedeki yasadışı faaliyetlerin engellenmesi adına çalışmaların süreceğini belirtti.