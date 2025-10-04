İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Y. (54), sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin evinde sahte altın üretiminde kullanılan makineler ve binlerce sahte altın ele geçirildi.
Ormanlık alanda yakalandı
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü D.Y’nin ilçeye geldiğini tespit etti. Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda düzenlenen operasyonla yakalanan D.Y.’nin üzerinde sahte kimlik bulundu.
Yapılan sorgulamada hükümlünün, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
D.Y.’nin ikametinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 altın kalıbı, 2 bin 860 basıma hazır sahte altın, 2 bin 756 basılmış sahte altın, altın temizleme makinesi ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.