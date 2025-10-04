İzmir açıklarında umut yolculuğuna çıkan 44 mülteci, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu mülteciler, deniz ortasında durdurulan botlardan alınarak karaya çıkarıldı.

2 Ekim 2025 günü saat 09.10’da Seferihisar açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Botu TCSG-912 tarafından durduruldu. Botta 11 kişi yakalandı.

Urla’da 33 mülteci kurtarıldı

Aynı gün saat 20.50’de Urla açıklarında görev yapan TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları, içinde 33 mültecinin bulunduğu lastik botu engelledi. Mülteciler arasında 4 çocuk olduğu belirtildi.

Yakalanan toplam 44 mülteci, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karaya çıkarıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanması için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.