İzmir'de 27 Ağustos Salı günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 147. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 179 138. Sk. 142. Sk. 145. Sk. Şükran Kurdakul Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Hürriyet Cd. 23 NİSAN 194/1. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 149. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160/1. Sk. 160. Sk. 158. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Karakuyular Kümeevleri )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozköy
Çakmaklı
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çetin Emeç ( Yamaç Sk. SOKULLU Fethi Bey Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Gelincik Sk. Leylak Sk. Atilla Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Zerdali Sk. M. Ali Paşa Sk. Timurlenk Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Gülistan Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gaziler ( Koy Yolu )
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karahayıt ( Karahayit Köyü İç Yolu Karahayit Yolu )
Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )
Buruncuk
Alanköy ( Koy İci Yolu Koy İc Yolu Alanköy Köyü İç Yolu )
Kızılkeçili
Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )
Zeytinova
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( kurudere iç yol İÇMECE )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 13:00 - 13:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 5328. Sk. 5327/1. Sk. 5327. Sk. 5301/1. Sk. 5241. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5234. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5216. Sk. Burak Reis )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Rafet Paşa ( 5149. Sk. 5146. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5149/1. Sk. Burak Reis Cd. 5155. Sk. )
Barbaros ( 5329. Sk. 5327/1. Sk. 5301/1. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5225. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. Burak Reis 5216. Sk. 5235. Sk. 5236. Sk. 5234. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 672/37. Sk. 689/6. Sk. 689/3. Sk. 689/20. Sk. 689/19. Sk. 689/18. Sk. 689/14. Sk. 689/13. Sk. 689/12. Sk. 689/11. Sk. 689/10. Sk. 677/5 672/21. Sk. 672/13. Sk. 672/12. Sk. 672. Sk. 689/7. Sk. 689/8. Sk. 689/9. Sk. Osman Serdengeçti Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 672/25 689/13. Sk. 689/12. Sk. 689/11. Sk. 678/2. Sk. 67714. Sk. 677/24 677/18. Sk. 677/17. Sk. 677/16. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 676/7. Sk. 677. Sk. 677/13. Sk. 682/14. Sk. 682/3. Sk. 682/4. Sk. 682/5. Sk. 682/7. Sk. 685. Sk. 685/4. Sk. 685/5. Sk. 685/6. Sk. 685/7. Sk. 685/8. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 676/5. Sk. 676. Sk. 676/6. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 3467. Sk. 3462. Sk. 3435. Sk. 3463. Sk. )
Saat : 13:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 5000 )
Ilıca ( 5057. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5063. Sk. 5067. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 103/1. Sk. İzmir Cd. Eşrefi Rumi 99/1. Sk. 99. Sk. 96. Sk. 88/2. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 102. Sk. )
Çınarköy ( 5009. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 100/1. Sk. 100. Sk. Kirazlı Cd. 93. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99/1. Sk. 92. Sk. 129. Sk. 104. Sk. 101/1. Sk. 100/2. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınoluk ( Maviler SARAÇLAR )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınoluk
Saat : 10:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Suludere
Arkacılar ( SASALLI ARKACILAR )
Aydoğdu
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1455. Sk. 1461. Sk. 1483. Sk. 1484. Sk. 1488. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Mahmut Esat Bozkurt Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Murat ( 2504. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. Atatürk Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1476/1. Sk. Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( BREZİLYA 1387. Sk. 1383. Sk. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. Meksika Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 813. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813/1. Sk. 807. Sk. 800 818 826 800. Cd. 800. Sk. 800/1. Sk. 800/2. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 805. Sk. 806. Sk. İc Yol İc Sokak Yol Sarıkaya Mevki Yolu Gazi Atatürk Cad. 900. Sk. 821. Sk. 819. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlı ( Saygın )
Saat : 11:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamtepe ( Mithatpaşa Cd. Karaca Sk. Güngören Cd. Belediye Sk. Polis )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sahilevleri ( Irmak Sk. Yenikale Sk. Bilginer Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri KİRAZ YOLU )
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 150/2 )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 144/3 144/6 Ahmet Adaman Cd. 144/11 144/7 144/4 )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Özbek ( 6210. Sk. 6210 Sk. 6029 6209 Sk. 6206. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6100 6098 Sk. 6078/1 6068. Sk. 6066 Sk. 6064 6057/2 6057/1 6055/1 6055 6010 Sk. 6055/3 6076 6060 6068/1 6078 7. Sk. 6063 6057 6081 6081/1 6085 6087 6096 Sk. 6094. Sk. 6092 Sk. 6087/2 Sk. 6087/1 Sk. 6084 Sk. )