İzmir'de 27 Ağustos Salı günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı ( 147. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 179 138. Sk. 142. Sk. 145. Sk. Şükran Kurdakul Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Hürriyet Cd. 23 NİSAN 194/1. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 149. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160/1. Sk. 160. Sk. 158. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Karakuyular Kümeevleri )

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozköy

Çakmaklı

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çetin Emeç ( Yamaç Sk. SOKULLU Fethi Bey Sk. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Gelincik Sk. Leylak Sk. Atilla Sk. )

İZTO Başkanı Özgener: Kayıt dışı kazançlar tespit edilmeli İZTO Başkanı Özgener: Kayıt dışı kazançlar tespit edilmeli

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Zerdali Sk. M. Ali Paşa Sk. Timurlenk Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Gülistan Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gaziler ( Koy Yolu )

Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karahayıt ( Karahayit Köyü İç Yolu Karahayit Yolu )

Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )

Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )

Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )

Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )

Buruncuk

Alanköy ( Koy İci Yolu Koy İc Yolu Alanköy Köyü İç Yolu )

Kızılkeçili

Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )

Zeytinova

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 10:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( kurudere iç yol İÇMECE )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 13:00 - 13:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Barbaros ( 5328. Sk. 5327/1. Sk. 5327. Sk. 5301/1. Sk. 5241. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5234. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5216. Sk. Burak Reis )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Rafet Paşa ( 5149. Sk. 5146. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5149/1. Sk. Burak Reis Cd. 5155. Sk. )

Barbaros ( 5329. Sk. 5327/1. Sk. 5301/1. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5225. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. Burak Reis 5216. Sk. 5235. Sk. 5236. Sk. 5234. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 672/37. Sk. 689/6. Sk. 689/3. Sk. 689/20. Sk. 689/19. Sk. 689/18. Sk. 689/14. Sk. 689/13. Sk. 689/12. Sk. 689/11. Sk. 689/10. Sk. 677/5 672/21. Sk. 672/13. Sk. 672/12. Sk. 672. Sk. 689/7. Sk. 689/8. Sk. 689/9. Sk. Osman Serdengeçti Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 672/25 689/13. Sk. 689/12. Sk. 689/11. Sk. 678/2. Sk. 67714. Sk. 677/24 677/18. Sk. 677/17. Sk. 677/16. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 676/7. Sk. 677. Sk. 677/13. Sk. 682/14. Sk. 682/3. Sk. 682/4. Sk. 682/5. Sk. 682/7. Sk. 685. Sk. 685/4. Sk. 685/5. Sk. 685/6. Sk. 685/7. Sk. 685/8. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 676/5. Sk. 676. Sk. 676/6. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 3467. Sk. 3462. Sk. 3435. Sk. 3463. Sk. )

Saat : 13:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 5000 )

Ilıca ( 5057. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5063. Sk. 5067. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kozbeyli ( KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( 103/1. Sk. İzmir Cd. Eşrefi Rumi 99/1. Sk. 99. Sk. 96. Sk. 88/2. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 102. Sk. )

Çınarköy ( 5009. Sk. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( 100/1. Sk. 100. Sk. Kirazlı Cd. 93. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99/1. Sk. 92. Sk. 129. Sk. 104. Sk. 101/1. Sk. 100/2. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınoluk ( Maviler SARAÇLAR )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınoluk

Saat : 10:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Suludere

Arkacılar ( SASALLI ARKACILAR )

Aydoğdu

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1455. Sk. 1461. Sk. 1483. Sk. 1484. Sk. 1488. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Mahmut Esat Bozkurt Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Murat ( 2504. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. Atatürk Cd. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1476/1. Sk. Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( BREZİLYA 1387. Sk. 1383. Sk. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. Meksika Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haykıran ( 813. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813/1. Sk. 807. Sk. 800 818 826 800. Cd. 800. Sk. 800/1. Sk. 800/2. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 805. Sk. 806. Sk. İc Yol İc Sokak Yol Sarıkaya Mevki Yolu Gazi Atatürk Cad. 900. Sk. 821. Sk. 819. Sk. )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Narlı ( Saygın )

Saat : 11:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamtepe ( Mithatpaşa Cd. Karaca Sk. Güngören Cd. Belediye Sk. Polis )

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sahilevleri ( Irmak Sk. Yenikale Sk. Bilginer Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri KİRAZ YOLU )

Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Sarılar

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 150/2 )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 144/3 144/6 Ahmet Adaman Cd. 144/11 144/7 144/4 )

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Özbek ( 6210. Sk. 6210 Sk. 6029 6209 Sk. 6206. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6100 6098 Sk. 6078/1 6068. Sk. 6066 Sk. 6064 6057/2 6057/1 6055/1 6055 6010 Sk. 6055/3 6076 6060 6068/1 6078 7. Sk. 6063 6057 6081 6081/1 6085 6087 6096 Sk. 6094. Sk. 6092 Sk. 6087/2 Sk. 6087/1 Sk. 6084 Sk. )

Editör: Engin Keskin