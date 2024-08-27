Okullar hijyenik hale getiriliyor

Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki tüm okullarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen solüsyonlarla yapılan ilaçlamada, okulların tüm alanları kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Detaylı ilaçlama çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvaletler gibi tüm okul alanlarında ilaçlama gerçekleştiriyor.

Teşekkür ve destek

Okul yöneticileri, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini sundu. Eğitim yılı öncesinde sağlıklı bir ortam sağlanması için belediyenin desteği büyük takdir topladı.