Okullar hijyenik hale getiriliyor
Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki tüm okullarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen solüsyonlarla yapılan ilaçlamada, okulların tüm alanları kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediliyor.
Detaylı ilaçlama çalışması
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvaletler gibi tüm okul alanlarında ilaçlama gerçekleştiriyor.
Teşekkür ve destek
Okul yöneticileri, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini sundu. Eğitim yılı öncesinde sağlıklı bir ortam sağlanması için belediyenin desteği büyük takdir topladı.