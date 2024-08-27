Manisa’da yapılacak planlı çalışmalar sebebiyle, 27 Ağustos Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik’ten kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı. Buna göre; Saruhanlı, Köprübaşı, Soma, Selendi, Turgutlu, Kırkağaç, Şehzadeler ve Gördes gibi merkezi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Saruhanlı:

Saat: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Cengiz Topel, Cumhuriyet

Cengiz Topel, Cumhuriyet Saat: 08:30 - 14:00

08:30 - 14:00 Etkilenen Mahalleler: Alibeyli

Köprübaşı:

Saat: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Temrek

Soma:

Saat: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Pirahmet

Selendi:

Saat: 01:00 - 04:00

01:00 - 04:00 Etkilenen Mahalleler: Şeritli, Gökçeören, Kenger, Şıhlı, Aktaş, Ayazören, Bebekli, Dereköy, Encekler, Eroğlu, Hamidiye, Körez, Ortaköy, Sandal, Saraçlar, Seyitali, Zaferiye, 4 Eylül, Sarnıç, Şehitlioğlu, Yeniköy, Yeşilyayla, Akgün Bey, Kızılkaya, Gülpınar, Serinyayla, Soğanlı, Serinköy, Çarıktekke, Ayvatlar, Bayramşah, Emre, Erenbağı, Esenyazı, Karaoba, Yağbastı, Balıbey, Başıbüyük, Battalmustafa, Çarıkballı, Çarıkmahmutlu, Evciler, Gölbaşı, Güvercinlik, Hacıtufan, İncesu, Kalınharman, Kavacık, Narıncalıpıtrak, Narıncalısüleyman, Tatlıçeşme, Yurtbaşı, Camii Cedit, Çampınar

Turgutlu:

Saat: 09:00 - 11:00

09:00 - 11:00 Etkilenen Mahalleler: Selvilitepe (Filiz Sk., Karadeniz Sk., Karlı Sk., Kayalı Sk., Kumsal Sk., Magosa Sk., Mimar Sinan Palamut Sk., Tepe Sk., Özselvili Sk., İpek Sk., İzmir Ankara Asfaltı, İzmir Uşak Yolu, Sadıklar Cevher Sk., Av. Raşit Akan Caddesi, Ata Sk., Barış Manço Sk.)

Kırkağaç:

Saat: 10:00 - 16:00

10:00 - 16:00 Etkilenen Mahalleler: İlyaslar, Bakır, Karakurt, Tevfikiye, Kayadibi, Hamitli, Tütenli, Süleymanlı, Çobanhasan, Çiftlik, Zeytinliova, Yatağan

Şehzadeler:

Saat: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Belenyenice

Gördes:

Saat: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Hüseyni Baba, Pınarbaşı, Tüpüler, Bayat, Kılcanlar, Kürekçi, Beşeylül

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.