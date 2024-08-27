Maç saati ve yayını

Galatasaray'ın İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edeceği maç, 27 Ağustos'ta saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

İlk maçın sonuçları ve önem

İsviçre'de oynanan ilk maçta Young Boys'un 3-2 galip gelmesi sonrası, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. Maçın 1 farklı Galatasaray galibiyetiyle sona ermesi durumunda uzatmalara geçilecek. Beraberlik ya da Young Boys galibiyetiyle ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Eleme durumunda Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray XI: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Berkan, Sara, Barış, Kerem, Icardi.

Young Boys XI: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.