Koç (21 Mart - 19 Nisan): Bugün odaklanmanız gereken alan iş hayatınız olacak. Kariyerinizde önemli kararlar almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar kapıda, ancak acele etmeden değerlendirin.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Duygusal anlamda yoğun bir gün yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde dengeyi bulmak için çaba sarf etmelisiniz. Finansal anlamda ise şans sizinle.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Enerjik bir gün sizi bekliyor. Özellikle sosyal ilişkilerde parlayacaksınız. Ancak, gereksiz tartışmalardan kaçınmanızda fayda var.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Ailenizle olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. İhtiyaç duydukları ilgiyi gösterin. Maddi konularda ise beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Yaratıcı projeleriniz için ilham dolu bir gün. Kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Bugün yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Detaylara odaklanmak isteyeceğiniz bir gün. Günlük işlerinizde verimli olacaksınız. Ancak, sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Bugün ilişkilerinizde dengeyi bulmak zor olabilir. Sabırlı olmalı ve partnerinizin duygularına önem vermelisiniz. Maddi konulara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Gizli kalmış duygularınız yüzeye çıkabilir. Özellikle geçmişle ilgili konuları yeniden değerlendirme isteği duyabilirsiniz. İş hayatında da önemli kararlar alabilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yeni seyahat planları yapabilir veya eğitimle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizle olan iletişiminiz bugün daha güçlü olabilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Bugün iş hayatında başarılı projelere imza atabilirsiniz. Disiplinli yapınız sayesinde hedeflerinize ulaşmanız kolaylaşacak. Ancak özel yaşamınızdaki gerginliklerden uzak durmalısınız.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Sosyal çevrenizle olan etkileşimler bugün sizi mutlu edecek. Yardımseverliğiniz sayesinde çevrenizde takdir toplayacaksınız. Maddi konularda ise dikkatli adımlar atın.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Özellikle aşk hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Yaratıcılığınızın doruk noktasında olduğunuz bir gün. Enerjinizi sanatsal faaliyetlere yönlendirin.

Bugün, burçların her biri için yeni başlangıçlar ve fırsatların habercisi olabilir. Ancak dikkatli ve dengeli olmakta fayda var.